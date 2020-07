Легенда о призраке. Обзор самурайского экшена Ghost of Tsushima

Студия Sucker Punch известна серией приключенческих экшенов inFamous. Их предыдущая игра, inFamous: Second Son, вышла практически на старте текущего поколения консолей. Она стала визуальным бенчмарком для тогда еще новой PlayStation 4. Собственно, разработчики даже давали советы инженерам при создании консоли. Так, к слову, на геймпаде DualShock 4 появилась сенсорная панель. После выхода критики хвалили Second Son за визуальные эффекты и дизайн. Всего за девять дней игра заработала первый миллион долларов. Вот только разработчики не стали делать продолжение, а взялись на новый амбициозный проект – Ghost of Tsushima.

«Призрак Цусимы» станет последним эксклюзивом PlayStation 4. Удастся ли игре стать мощным финальным аккордом для PS4 или эта слава останется за сиквелом The Last of Us, который вышел месяцем ранее. Об этом и многом другом поговорим в нашем свежем материале.

История одного острова

Ghost of Tsushima оставляет после себя двоякое ощущение. Игру есть за что похвалить, но есть и за что поругать. И начнем мы с критики, так как она относится к повествованию. Не к сюжету, а именно способу его подачи.

Начинается игра с атаки на остров Цусима. Монгольская армия во главе с Хотун-ханом приплывает на остров. На берегу захватчиков встречают самураи, в числе которых и наш главный герой - Дзин из клана Сакай. В неравной схватке самураи гибнут один за другим. В Дзина попадают две стрелы, и он теряет сознание. Самураи разбиты, их предводитель господин Симура, который приходится Дзину дядей, захвачен в плен ханом. После битвы Дзина находит девушка Юна, она лечит его раны и за это просит освободить ее брата из монгольского плена.

Дзин соглашается, ведь в борьбе с монголами ему нужны союзники. Но вскоре герой понимает, что хан использовал традиции самураев против них. Идя открыто в бой Дзин становится предсказуемым. Поэтому он должен стать Призраком – духом павшего самурая, который вернулся мстить. Так он сможет незаметно пробираться в лагеря монголов, наносить удар в спину и бороться с врагами грязными методами. Само собой, в игре нет мистики. А Призрак – это легенда, для устрашения монголов, которую придумали соратники Дзина.

Завязка ясна, нужно бороться с захватчиками и спасать свой народ. Структура сюжета чем-то напоминает «Ведьмака 3». Главному герою нужно достичь одной большой цели, а для этого нужно достичь целей поменьше. В случае с «Цусимой» Дзин хочет прогнать монголов, для этого ему нужно освободить дядю, а, чтобы освободить дядю нужны помощники. Те согласятся помочь, если сначала поможешь им. Параллельно мы будем помогать местным жителям, освобождать деревни от монголов и делать много других дополнительных заданий.

Это вполне рабочая схема, но она не всем придется по вкусу. Дело в том, что разработчики часто злоупотребляют такими цепочками взаимопомощи. Простой пример: я отбил атаку монголов на деревню, в которой брат Юны должен был мне выковать крюк-кошку для лазания по скалам. Тот пообещал, что сделает вещь, но нужно найти его помощника. Помощник сказал, что согласен, но сначала нужно найти его сестру. Повезло, что эта беготня была в пределах одной деревни. Но бывают и другие случаи. К примеру, крестьяне слышали, что деревню, которая находится через пол карты, терроризируют монголы. Будь добр, господин самурай, подсоби. То местное ополчение вот-вот будет разбито вражескими силами, и без самурая тут никак не справиться.

Подчеркну, что сам сюжет, хоть и прост, но интересен. Однако такое вот затягивание геймплея немного портит впечатление. Конечно, по пути птицы и звери будут вести вас к горячим источникам, где можно набраться сил и увеличить себе полоску здоровья. Или же к тренировочным площадкам, где, порубив бамбук вы добавите себе еще одну ячейку решимости – ее можно использовать, как в сражениях, так и для лечения. Да, Дзин в игре лечится буквально силой воли. А еще вы можете найти живописный утес, на котором Дзина пробьет вдохновение, и он напишет хокку.

Конечно в игре будет много разнообразных активностей. Вы будете налаживать отношения с враждующим кланом, топить корабли, захватывать крепости, искать убийц и много чего еще.

По задумке разработчиков задания в игре делятся на три типа: первый тип – это задания относящиеся к сюжету. Второй тип – сайдквесты. А третий – это мифические легенды. И вот за них однозначно стоит похвалить разработчиков. Мифические легенды нужны, чтобы вы открывали себе уникальные навыки. Подаются они красиво, с анимированными рисунками, чернилами на бумаге. После такой эффектной легенды, вы отправляетесь выполнять задание, по итогу которого откроете один из нескольких уникальных приемов. Это не суперудары, но они помогают в бою, хоть и расходуют ячейки решимости. И раз уж начали хвалить, перейдем к одной из лучших сторон игры.

Праздник для глаз

При создании «Призрака Цусимы» разработчики явно не планировали напирать на реалистичную картинку. Визуальная часть игры скорее напоминает выжимку самых сочных кадров из фильмов про самураев. Собираетесь устроить дуэль – будет напряженный кадр, где рука тянется к катане. Скачете по лесу – ветер закружит листья в эффектном танце. И катсцены, и геймплейные кадры, и сражения просто изобилуют великолепным визуальным рядом. А в купе с продвинутым фоторежимом, я иногда ловил себя на мысли, что просто катаюсь по острову и фотографируюсь.

Сам фоторежим заслуживает отдельного внимания. Здесь можно не только поиграть с цветокоррекцией, но также настроить выражение лица Дзина, направление и силу ветра, плотность частиц – листьев, искр, дождя или снега. Можно настроить даже погоду – будет у вас в кадре ясный день или гроза, а может туман. В общем с одним только фоторежимом можно развлекаться в игре не один час. Думаю, в ближайшие недели в сети будет много шикарных снимков из «Цусимы».

Один в поле воин

Теперь настала пора поговорить о самом главном – игровом процессе. Вначале вам может показаться, что в трейлерах бои приукрасили. Потому что на старте у Дзина только пара ударов, перекат и блок. Прямо сразу игра не пытается вас впечатлить. Но стоит немного прокачать героя, как вы уже сами побежите участвовать в очередной необязательной битве, чтобы насладиться сражением.

У Дзина есть две ветки самурайских приемов, которые нужно прокачивать. Четыре боевые стойки – каждая из них с небольшой веткой прокачки. А еще две ветки «Призрака», где вы сможете осваивать тактические приемы для стелса и различное оружие – от ядовитых дротиков и бомб до полюбившихся мне дымовых шашек. Их очень эффектно применять в бою. Это дезориентирует врага, и вы можете убить его одним ударом. Особенно зрелищно спрыгнуть сверху на толпу монголов, убив одного при приземлении, бросить дымовую бомбу и запустить целую серию убийств, пока дым не рассеется.

Боевые стойки очень важны – они помогают сражаться с разными типами противников. Есть обычные бойцы с мечом, есть лучники, есть ребята с двумя мечами, есть копейщики, бойцы со щитом, тяжелые бойцы – этакие джаггернауты с большущим щитом. А еще есть предводители отрядов – тоже крупные ребята, которых не просто убить. И вот эти стойки меняют стиль вашего боя. К примеру, в начале с одной стойкой сложно сражаться с копейщиками или бойцами со щитами. Постоянно нужно уворачиваться, делать перекаты. Копейщиков можно снизу или в прыжке выбивать из блока ногами, а ребят со щитами оглушать сильными размашистыми ударами. Переключаться между стойками можно на лету и в битве с большой толпой разнообразных соперников можно сражаться максимально эффективно.

Стойки вы открываете за убийство предводителей вражеских отрядов. Если вторую стойку я открыл за убийство трех главарей монголов, то последнюю за убийство десяти предводителей.

Кроме обычных врагов, есть еще и боссы. Бои с ними только на мечах – никаких бомб, дротиков и стрел применить не получится. Тут уже только ваше умение комбинировать удары, уворачиваться и парировать атаки.

Еще один тип сражений – это противостояния. Такая себе мини-дуэль на мечах. Вы подъезжаете к отряду монголов и бросаете им вызов. Сходитесь один на один с кем-то из них, зажимаете кнопку и ждете, когда тот атакует. Как только он бросается на вас, отпускаете кнопку и убиваете его одним ударом. Следом бросаются остальные и тут уже происходит обычная битва. Такие противостояния удобны, особенно если у вас не осталось очков решимости, чтобы поправить здоровье. За успешное противостояние получаете сразу три очка, и можете использовать их в битве с другими врагами.

Кроме того, можно прокачать этот навык. И за одно противостояние убивать по очереди двоих соперников. В начале это кажется не сложно, но со временем враги будут пытаться обмануть вас. К примеру, ждете удара, а соперник просто дергает рукой, провоцируя вас. Если купились на трюк и первым нанесли удар – вас как минимум ранят.

Стоит упомянуть, что в игре есть еще один прием, от которого враги будут разбегаться в ужасе. Но он появится у вас далеко не сразу и пусть станет для вас приятным сюрпризом.

Призрак

Помимо сражений в открытом бою, в «Цусиме» есть стелс. Это противоречит чести самурая, но Дзин понимает, что только так он может сокрушить врага. Вы можете прислушиваться, чтобы определять, где поблизости находятся враги, прятаться в траве, перемещаться по натянутым веревкам между зданиями.

Залазить на крыши и пролазить под домами. Все это нужно, чтобы незаметно устранять врагов. Иногда так нужно действовать, чтобы не подвергать опасности пленников, чтобы устроить диверсию или для того, чтобы хотя бы часть врагов устранить до открытой схватки. Молва о призраке быстро разносится по острову и вскоре Дзин станет главной головной болью Хотун-хана.

Искусственный интеллект врагов на средних настройках сложности в целом не блещет умом. Но может, завидев, убитого союзника поднять тревогу или же побежать убивать пленника. Главный челлендж при стелсе в том, что врагов всегда очень много.

Честь самурая

Подводя итоги хочется отметить, что многое в Ghost of Tsushima получилось удачным. Видно, что авторы вложили в проект свою душу. Графика хоть и без откровений, но сам визуальный стиль восхитительный. Он в полной мере передает дух старых японских фильмов о самураях. Сражения выглядят эффектно. Сюжет в игре тоже неплох – здесь нашлось место не только героизму, но и драме и даже предательству. Но есть и свои минусы. Главный из них – затягивание геймплея. Скорее всего разработчики хотели дать возможность не только идти по сюжету, но и просто исследовать остров, узнавать его тайны и легенды. Для этого максимально облегчили интерфейс. На экране у вас почти нет маркеров, а искать путь до места назначения помогает ветер. Прекрасная идея, которая к тому же великолепно реализована. Это неидеальный проект, но хорошая игра, которая заставит вас почувствовать себя самураем.

Оценка УНИАН 8/10

Сергей Коршунов