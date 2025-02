Разработчики вспомнили, как они начали работать вместе с актёром.

Стало известно о смерти Уэйна Джуна, легендарного рассказчика из Darkest Dungeon и Darkest Dungeon 2. О его уходе сообщил креативный директор Red Hook Studios Крис Бурасса, назвав актёра "предком, учёным, художником и другом".

Голос Джуна стал неотъемлемой частью Darkest Dungeon и оставил глубокий след в игровой индустрии. Впервые разработчики Red Hook Studios связались с ним 12 лет назад, когда искали диктора для трейлера игры. Запись получилась настолько удачной, что было решено сделать рассказчика ключевым элементом повествования.

Бурасса впервые услышал голос Джуна в аудиокнигах по Лавкрафту и сразу понял, что это идеальный кандидат для Darkest Dungeon. Со временем его фразы вроде "Ruin has come to our family" стали культовыми в сообществе, а цитаты из игры используются игроками до сих пор.

Видео дня

Джун нечасто работал в игровой индустрии, кроме Darkest Dungeon, его голос можно услышать в наборе комментатора для Dota 2.

Крис Бурасса вспоминает, как получал от него новые записи поздно ночью и не мог дождаться утра, чтобы послушать их. "Я знал, как он это скажет, и писал текст уже с его голосом в голове".

Ранее мы рассказывали, что вышедший из комы актёр озвучки Fallout 3 и Skyrim поблагодарил фанатов и коллег за поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: