Они также рассказали о дальнейших изменениях в игре.

Red Hook Studios объявила дату выхода Darkest Dungeon II из раннего доступа. Полноценный релиз игры состоится в феврале следующего года. А до тех пор разработчики планируют выпустить много улучшений.

Соответствующей информацией Red Hook поделилась в свежем обращении к сообществу на официальном сайте.

Зимой 2023 года полноценная версия Darkest Dungeon II появится на ПК, причем не только в Epic Games Store, но и в Steam. А вот консольным пользователям придется подождать. Игру обещают выпустить на приставках, но сроки пока не уточняются.

До выхода из раннего доступа Darkest Dungeon II получит множество обновлений. Разработчики собираются полностью изменить систему прогресса, сделать поездки на телегах более напряженными, обогатить окружающий мир и добавить мини-босса Коллекционера. И это только ближайшие планы. До февраля игра также обзаведется тремя сюжетными актами и новыми персонажами.

Darkest Dungeon II — кратко об игре

Это продолжение известной серии мрачных "рогаликов". Главная цель в сиквеле — спасти мир от надвигающегося апокалипсиса.

В проекте предстоит путешествовать по умирающим землям на дилижансе, который выступает домом для главных героев. Игрок сам выбирает направление и решает, какие места стоит посетить.

Геймплей в Darkest Dungeon II включает множество аспектов. Сюда входят пошаговые сражения с построением персонажей и комбинированием их навыков, случайные события, прокачка героев, выстраивание взаимоотношений внутри команды и так далее.

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