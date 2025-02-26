Игра про Чудо-женщину, которую уже несколько раз перезапускали, - отменена.

Warner Bros. Games объявила о закрытии сразу трёх своих студий: Monolith Productions, Player First Games и WB San Diego. Информацию первым сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, а позже её подтвердило издание Kotaku.

Кроме того, компания отменила экшен про Чудо-женщину от Monolith Productions, разработку которого уже несколько раз перезапускали и потратили на проект не менее 100 миллионов долларов.

В WB Games объяснили закрытие стратегическим шагом, который позволит компании сосредоточиться на ключевых франшизах: Гарри Поттер, Mortal Kombat, DC и Игра престолов:

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"Нам пришлось принять несколько очень сложных решений, чтобы структурировать наши студии разработки и инвестиции для создания лучших игр по нашим ключевым франшизам. Разработка видеоигры Monolith "Чудо-женщина" не будет продолжена. Мы надеялись предоставить игрокам и фанатам самое высокое качество игры о культовом персонаже, но, к сожалению, это уже невозможно в рамках наших стратегических приоритетов".

Студия Monolith Productions была основана в 1994 году, а в 2004-м стала частью Warner Bros. Она известна благодаря F.E.A.R., No One Lives Forever и играм по вселенной "Властелина колец".

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