Съемочная группа перебралась в канадский город Калгари.

Съемки сериала по игре The Last of Us переместились из Форта Маклауда в Калгари – другой канадский город. Съемочная группа канала HBO устанавливает декорации, чтобы показать начало зомби-эпидемии.

Чтобы превратить Калгари в Бостон, где и разворачивается пролог игры, команда декораторов построила фасады зданий из искусственного кирпича, передает CTV News.

В соцсетях пользователи также стали делиться своими фото с мест съемки. Так один из очевидцев заснял сгоревший дом, и рассказал, что видел, как в поле возле этого дома бежали актеры в гриме зомби.

По словам премьер-министра провинции Альберта Джейсона Кенни, канал HBO планирует тратить на производство сериала в Канаде по $200 миллионов в год. Ранее сообщалось, что на съемки первого сезона будет потрачено более $100 миллионов.

Известно, что съемки первого сезона шоу продлятся до 8 июня 2022 года.

Сериал The Last of Us – актеры и сюжет

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, превращающего людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту.

Джоэла и Элли сыграют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном сериале от HBO – "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также принимает участие автор оригинальной игры – глава студии Naughty Dog Нил Дракманн. Режиссерские кресла займут по меньшей мере пять постановщиков, среди которых Кантемир Балагов, Али Аббаси и Ясмила Жбанич.

Автор: Сергей Коршунов