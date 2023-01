И это только в Великобритании.

Экранизации игр нередко повышают продажи первоисточников. Так, например, было с Cyberpunk 2077 после выхода аниме Cyberpunk: Edgerunners. Экшен-RPG CD Projekt RED привлекла много новых пользователей благодаря адаптации и получила, как выразились сами разработчики, "второй шанс". А сейчас похожая ситуация произошла с The Last of Us, правда, в меньших масштабах.

Издание Gamesindustry.biz опубликовало традиционный рейтинг продаж игр на физических носителях в Великобритании, который еженедельно получает от аналитической компании GfK. The Last of Us Part I показала в нем отличный результат в плане прироста реализованных копий. Статистика выросла на 238%, благодаря чему проект занял 20 место. Это очень высоко, учитывая конкуренцию и выход игры в сентябре.

Ремастер The Last of Us тоже показал впечатляющий рост продаж на 322% и попал на 32 позицию рейтинга. А вот на первом месте оказался свежий эксклюзив Nintendo Switch — тактическая RPG Fire Emblem Engage. Стартовые показатели проекта на 31% ниже, чем у предыдущей части серии, Fire Emblem Three Houses, но это не помешало занять лидирующую строчку.

Видео дня

Следом идут FIFA 23 и God of War Ragnarok с падением количества реализованных копий на 21% и 26% соответственно. На четвертой позиции расположилась Mario Kart 8: Deluxe, а замыкает пятерку Call of Duty: Modern Warfare II.

Самые продаваемые игры на физических носителях в Британии

Fire Emblem Engage; FIFA 23; God of War Ragnarok; Mario Kart 8: Deluxe; Call of Duty: Modern Warfare 2; Pokemon Violet; Nintendo Switch Sports; Minecraft (Switch); Animal Crossing: New Horizons; Pokemon Scarlet.

Вас также могут заинтересовать новости: