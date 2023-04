Armored Core VI Fire of Rubicon получила возрастной рейтинг.

Одна из внутренних команд студии FromSoftware, известной благодаря Elden Ring, Dark Souls и другим проектам, трудится над Armored Core VI Fire of Rubicon. Игра официально должна выйти до конца года, а недавно появилось подтверждение, что релиз может состояться в ближайшие месяцы.

На днях экшен получил возрастную отметку от рейтингового агентства Кореи, что заметили журналисты портала Gematsu. Обычно это происходит незадолго до запуска. В качестве примера можно вспомнить The Mageseeker: A League of Legends Story. Страница игры на сайте корейского рейтингового агентства появилась за три месяца до релиза. Вполне возможно, что с Armored Core VI Fire of Rubicon ситуация повторится.

Игре присудили отметку "12+", при этом Elden Ring рекомендовали для людей старше 17 лет. В описании упоминаются некоторые сцены насилия в свежем экшене FromSoftware. Однако в целом, похоже, она будет менее жестокой по сравнению с предыдущими творениями японской студии.

Видео дня

Напомним, ранее издание eXputer со ссылкой на собственные источники рассказало, что Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет в конце сентября. А после нее появится дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring.

Armored Core VI Fire of Rubicon: основные подробности

Это экшен-RPG с видом от третьего лица о сражениях больших роботов. События игры разворачиваются на планете Рубикон 3. Полсотни лет назад она была почти разрушена загадочным веществом. Но теперь за контроль над добычей субстанции началась борьба между межгалактическими корпорациями.

Игроки будут участвовать в противостоянии, как вольные наемники. Они могут выполнять заказы обеих сторон, но в один момент придется выбрать, кого именно поддерживать.

В Armored Core VI предстоит управлять мехом, который можно всячески настраивать и модернизировать под свой стиль боя. Для уничтожения врагов разрешается применять холодное и стрелковое оружие.

Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: