Она выйдет раньше, чем дополнение к Elden Ring.

Студия FromSotware анонсировала Armored Core VI Fire of Rubicon на The Game Awards 2022. В первом трейлере студия сообщила, что игра появится в 2023 году, но точную дату не раскрыла. Зато эта информация недавно всплыла в СМИ.

Издание eXputer со ссылкой на собственные источники рассказало, когда FromSotware выпустит Armored Core VI. По данным журналистов, игра выйдет в конце сентября. А в случае задержке внутри студии релиз сместят на октябрь.

При этом японская компания ставит в приоритет именно Armored Core VI, а не дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring, которое анонсировали на этой неделе. FromSotware планирует выпустить добавку уже после своего нового полноценного проекта. С чем это связанно, неизвестно, но, возможно, производство DLC находится на более ранней стадии.

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Armored Core VI Fire of Rubicon: основные подробности

Это экшен-RPG с видом от третьего лица о сражениях больших роботов. События игры разворачиваются на планете Рубикон 3. Полсотни лет назад она была почти разрушена загадочным веществом. Но теперь за контроль над добычей субстанции началась борьба между межгалактическими корпорациями.

Игроки будут участвовать в противостоянии, как вольные наемники. Они могут выполнять заказы обеих сторон, но в один момент придется выбрать, кого именно поддерживать.

В Armored Core VI предстоит управлять мехом, который можно всячески настраивать и модернизировать под свой стиль боя. Для уничтожения врагов разрешается применять холодное и стрелковое оружие.

Armored Core VI Fire of Rubicon выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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