В интервью УНИАН разработчики Dying Light 2 рассказали о кооперативных режимах, транспорте в игре, паркуре и о том, как действия игрока повлияют на сюжет.

На днях польская студия Techland провела презентацию Dying Light 2 Stay Human, рассказав о боевой системе и других геймплейных элементах зомби-экшена. УНИАН удалось пообщаться с разработчиками, и узнать больше деталей грядущей игры.

Мы поговорили о кооперативных режимах, транспорте в игре, паркуре и о том, как действия игрока повлияют на сюжет и мир Dying Light 2.

Будут ли какие-то новые кооперативные взаимодействия в Dying Light 2 по сравнению с первой частью?

Мы в основном сосредоточились на улучшении впечатлений от существующего кооператива. Вы познакомитесь с миром, сформированным создателем игры, и перейдете к правилам игры для групповой сессии. В Dying Light 2 Stay Human не будет новых кооперативных режимов, но во время игры с друзьями вы сможете сохранить прогресс персонажа, например, опыт и предметы, и взять все это с собой в свою собственную версию мира без сюжетного прогресса.

Вернется ли крюк-кошка или ее аналог? В первой части из-за нее отпадала потребность прибегать к паркуру и это портило геймплей.

У нас есть множество инструментов, как улучшить мобильность и навыки паркура, но теперь они работают иначе. Паркур стал более иммерсивным и больше похож на движения в реальной жизни. Сейчас в Dying Light 2 инструменты, которые дает паркур, реально ценны, они облегчат вам жизнь, но при одном условии: вы должны научиться владеть ими, и даже если вы это сделаете, вы не сможете преодолеть всю карту за несколько секунд.

Будет ли возможность передвигаться по Городу из Dying Light 2 на транспорте как в дополнении The Following?

Транспорт не будет доступен. Город имеет вертикальную структуру, поэтому поездки на машине — это не то, что мы хотели бы сделать в стенах Города (поселение, где разворачиваются события Dying Light 2, называется Город, — УНИАН). Может быть, в будущем транспорт появится, но сейчас мы хотим, чтобы люди испытали нашу захватывающую систему передвижения, исследуя Город своими ногами.

Какие именно решения влияют на изменения в мире? Это зависит только от выбора фракции или конкретные действия тоже возымеют последствия?

Выбор, который мы делаем, разнообразит игру, и у нас есть несколько его типов. Самые серьезные — это те, что влияют на основную сюжетную линию. Но вы также можете повлиять на мир Dying Light 2 в меньшей мере, но не менее весело и интересно. Это небольшие изменения, которые происходят, когда вы решаете выполнить побочный квест. И третий тип решений мы называем "регулировка Города". Эти решения влияют на геймплей и определяют, какие его элементы появляются в разных частях Города. В кооперативе вы можете увидеть, насколько отличается ваш мир по сравнению с игровым миром создателя сессии. Конечно, вы можете проходить игру много раз и проверять, как влияют на мир другие решения.

Трейлер Dying Light 2: Stay Human

Напомним, действия Dying Light 2: Stay Human разворачиваются спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры.

Главным героем станет выживший по имени Эйден Колдуэлл. В сиквеле будет нелинейное повествование и система выбора. А карта DL2 будет в четыре раза больше, чем в первой части.

Dying Light 2 Stay Human выйдет 7 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Также известно, что первую часть студия Dying Light планирует выпустить на Nintendo Switch.

Авторы: Сергей Коршунов, Назар Степорук