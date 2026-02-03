Эти блюда с фаршем небанальные и при этом невероятно вкусные.

Фарш очень удобный в приготовлении, поскольку он всегда вкусный и его не нужно нарезать. Но многие кулинары ошибочно считают, что рецептов с этим ингредиентом существует немного. На самом деле с таким продуктом можно приготовить десятки вкусных блюд. Если вы сломали голову над тем, что приготовить из фарша кроме котлет и тефтелей, мы придумали 4 сытных варианта на каждый день.

Гречка по-купечески

Это идеальный вариант того, что приготовить из фарша любителям гречневой каши. Ароматная крупа отлично сочетается с любым мясом.

Вам понадобятся такие ингредиенты:

двести граммов гречки;

четыреста граммов фарша;

одна луковица;

одна морковь;

две ложки масла;

пятьдесят граммов томатной пасты;

зубчик чеснока;

соль, перец, специи и зелень по вкусу.

Морковь и лук почистите, нарежьте небольшим кубиком. Обжарьте на горячей сковороде с маслом до мягкости (около 5 минут). Добавьте к овощам фарш и жарьте все вместе еще 5 минут, разбивая смесь на очень мелкие комочки. Затем добавьте томатную пасту, соль, специи и натертый чеснок. Готовьте еще 3-4 минуты.

Гречку промойте несколько раз и выложите в сковороду. Влейте около 450 мл кипятка. Накройте емкость крышкой и готовьте блюдо на маленьком огне до готовности гречки, то есть примерно 25 минут. Подавайте кашу с зеленью.

Тушеная картошка с фаршем

Блюдо получается настолько вкусным, что рекомендуется делать сразу двойную порцию.

Список ингредиентов такой:

четыре крупных картофеля;

двести граммов фарша;

одна луковица;

одна морковь;

две столовые ложки томатной пасты;

зубчик чеснока;

три столовые ложки подсолнечного масла;

один лавровый лист;

соль и специи.

Промойте и почистите овощи. Затем нарежьте лук кубиком, морковь полукольцами и картошку ломтиками. Обжарьте морковь с луком на сковороде с маслом около 5 минут. Выложите фарш, разбейте на мелкие кусочки и готовьте еще 10 минут при частом перемешивании. Затем добавьте в сковороду картошку, рубленый чеснок, томатную пасту, лавровый лист, соль и специи. Влейте воду, чтобы покрывала блюдо, и тушите все вместе около 25 минут.

Картофельная запеканка с фаршем

Такое блюдо можно готовить с любыми другими овощами или с вареными макаронами, а также с грибами.

Для варианта с картошкой приготовьте такие ингредиенты:

шесть крупных картофелин;

четыреста граммов фарша;

восемьдесят граммов сыра;

одно яйцо;

соль, перец по вкусу;

масло для смазывания формы.

Включите разогреваться духовку до 180°. Картошку натрите с помощью крупной терки, посолите и отожмите жидкость. Крупно натрите сыр и смешайте с яйцом. Смажьте форму для выпечки подсолнечным или сливочным маслом.

На дно выложите половину картошки, затем посоленный фарш со специями. Вторую половину картофеля смешайте с яично-сырной массой и выложите на мясо. Запекайте блюдо около 70-90 минут - точное время может отличаться для разных духовок.

Фаршированный перец половинками

Всем известные перцы с начинкой приготовятся гораздо быстрее, если нарезать их половинками. Это идеальный вариант того, что можно приготовить из фарша на быструю руку.

Вам понадобятся следующие продукты:

пять крупных перцев;

четыреста граммов фарша;

четыре ложки риса;

одно яйцо;

одна луковица;

один крупный помидор;

сто пятьдесят граммов сыра.

Духовку прогрейте до 200°. Рис промойте и отварите до полуготовности (около 10 минут). В мясной фарш добавьте яйцо, измельченный лук, рисовую крупу, соль и перец. Для сочного блюда из фарша можно добавить в начинку немного томатного сока. Перцы промойте и нарежьте половинками.

Нафаршируйте овощи и выложите на противень с небольшим количеством воды на дне. На каждую половинку перца положите по кружочку помидора и посыпьте тертым сыром. Выпекайте около 40 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью. Подавайте перцы со сметаной или кетчупом.

