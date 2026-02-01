Очень вкусный торт с вишней и слоеным тестом покорит всех.

Восхитительный торт Монастырская изба является одним из самых "зимних" десертов. Это не только вкусный, но и красивый десерт, напоминающий присыпанные снегом дрова. Идея блюда довольно проста - трубочки из теста наполняются вишней, складываются друг на друга в форме пирамиды и смазываются сметанным кремом. Готовый десерт получается кисло-сладким, с ягодной ноткой, и очень легким для желудка.

Этот десерт, также известный под названием Дрова под снегом, можно готовить разными способами. Мы предлагаем простой рецепт, где вместо домашнего используется готовое слоеное тесто. С минимальными усилиями у вас получится роскошное блюдо.

Монастырская изба - рецепт на скорую руку

Вкусный торт Дрова под снегом этим способом готовится из магазинного теста. Существует еще более простой рецепт, в котором используется лаваш, но в таком случае вкус десерта не будет классическим.

Монастырская изба готовится из таких продуктов:

пятьсот граммов слоеного бездрожжевого теста;

пятьсот граммов замороженной или консервированной вишни;

триста граммов сахара;

столовая ложка крахмала;

восемьсот граммов жирной сметаны;

щепотка ванилина;

пятьдесят граммов шоколада для украшения.

Для приготовления понадобится духовка.

Готовое тесто заранее за сутки до приготовления переложите из морозилки в холодильник, чтобы оттаяло. То же самое сделайте с вишней. Ягоды откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Половину сахара смешайте с крахмалом. Нарежьте тесто тонкими и продолговатыми полосками. На длинный край выложите ягоды в строчку, посыпьте сахарно-крахмальной смесью и защипните края, чтобы получились трубочки. Выложите их на противень с пергаментом и выпекайте около 20 минут в разогретой до 180° духовке.

Пока тесто запекается, смешайте сметану с остальной половиной сахара и ванилином. Взбейте в пышную однородную массу. Затем соберите торт: остывшие трубочки выложите друг на друга пирамидой. Каждый слой щедро смажьте кремом, как и внешнюю сторону десерта.

Далее должна хорошо пропитаться Монастырская изба - торт ставят в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. За это время трубочки из теста станут мягкими и будут легко разрезаться вилкой.

Украшается готовый торт Изба с вишней обычно тертым шоколадом, но можно также использовать стружку кокоса или миндальные хлопья.

