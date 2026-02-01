Восхитительный торт Монастырская изба является одним из самых "зимних" десертов. Это не только вкусный, но и красивый десерт, напоминающий присыпанные снегом дрова. Идея блюда довольно проста - трубочки из теста наполняются вишней, складываются друг на друга в форме пирамиды и смазываются сметанным кремом. Готовый десерт получается кисло-сладким, с ягодной ноткой, и очень легким для желудка.
Этот десерт, также известный под названием Дрова под снегом, можно готовить разными способами. Мы предлагаем простой рецепт, где вместо домашнего используется готовое слоеное тесто. С минимальными усилиями у вас получится роскошное блюдо.
Монастырская изба - рецепт на скорую руку
Вкусный торт Дрова под снегом этим способом готовится из магазинного теста. Существует еще более простой рецепт, в котором используется лаваш, но в таком случае вкус десерта не будет классическим.
Монастырская изба готовится из таких продуктов:
- пятьсот граммов слоеного бездрожжевого теста;
- пятьсот граммов замороженной или консервированной вишни;
- триста граммов сахара;
- столовая ложка крахмала;
- восемьсот граммов жирной сметаны;
- щепотка ванилина;
- пятьдесят граммов шоколада для украшения.
Для приготовления понадобится духовка.
Готовое тесто заранее за сутки до приготовления переложите из морозилки в холодильник, чтобы оттаяло. То же самое сделайте с вишней. Ягоды откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Половину сахара смешайте с крахмалом. Нарежьте тесто тонкими и продолговатыми полосками. На длинный край выложите ягоды в строчку, посыпьте сахарно-крахмальной смесью и защипните края, чтобы получились трубочки. Выложите их на противень с пергаментом и выпекайте около 20 минут в разогретой до 180° духовке.
Пока тесто запекается, смешайте сметану с остальной половиной сахара и ванилином. Взбейте в пышную однородную массу. Затем соберите торт: остывшие трубочки выложите друг на друга пирамидой. Каждый слой щедро смажьте кремом, как и внешнюю сторону десерта.
Далее должна хорошо пропитаться Монастырская изба - торт ставят в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. За это время трубочки из теста станут мягкими и будут легко разрезаться вилкой.
Украшается готовый торт Изба с вишней обычно тертым шоколадом, но можно также использовать стружку кокоса или миндальные хлопья.