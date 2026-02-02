Эксперт по садоводству рассказал, какие растения не следует обрезать зимой.

Многим садовым растениям требуется формирующая стрижка в январе – она помогает поддерживать здоровье растений и сохранять их декоративный вид.

Однако не все растения нуждаются в обрезке, поэтому важно понимать особенности каждого вида. Не зная, когда лучше обрезать комнатные растения, некоторые садоводы могут привести их к гибели.

Популярное британское издание "Express" приводит слова эксперта по садоводству о том, можно ли обрезать растения зимой, и для каких видов это смертельно.

Какие растения нельзя обрезать на зиму и зимой – полный список

Хотя многие растения обрезают в период покоя, существуют популярные виды, которые никогда нельзя подстригать зимой.

Колин Поттс, эксперт по садоводству компании Artificial Grass Direct, отметил: "Зима – это время, когда благоденствуют хорошо подготовленные сады или тихо разрушаются плохо подготовленные. Работа, которую выполняют садоводы сейчас, сильно влияет на то, как будет выглядеть и развиваться сад в течение года".

Несмотря на важность обрезки зимой, некоторые из самых распространенных садовых растений следует оставить в покое в холодные месяцы.

Эксперт уточнил: "Кустарники, цветущие весной, включая форзицию, сирень, камелию, рододендрон, азалию, магнолию и цветущую смородину, не следует обрезать зимой, поскольку они формируют цветочные почки в предыдущем году. Обрезка в этот период удаляет эти почки, что приводит к скудному или полностью отсутствующему весеннему цветению".

Гортензии также являются "частой жертвой" неправильной зимней обрезки. Популярные сорта с крупными соцветиями цветут на старой древесине, поэтому зимняя стрижка может полностью уничтожить летние цветы.

Относительно того, можно ли в минус обрезать деревья или кустарники, эксперт добавил: "Работы в зимний период следует ограничивать только удалением сухих или поврежденных побегов".

Вечнозеленые кустарники, такие как лавр, самшит и падуб, также не рекомендуется обрезать зимой, так как холодная обрезка может вызвать потемнение листвы.

Обрезка в этот период может привести к повреждению от мороза и сделать растения уязвимыми к болезням. Специалист отметил: "Эти кустарники восстанавливаются гораздо лучше при обрезке поздней весной или летом".

Какие деревья нельзя обрезать на зиму и зимой – советы для умелых садоводов

Но что же касается деревьев? Зимой можно обрезать далеко не все виды.

"Некоторые деревья, включая клен, березу, грецкий орех и вишню, также лучше не обрезать зимой или ранней весной, так как в это время они могут сильно "кровоточить", что ослабляет дерево и повышает риск заражения", – объяснил эксперт.

По его словам, одной из "самых распространенных ошибок" садоводов является предположение касательно того, можно ли зимой обрезать деревья – люди часто думают утвердительно.

Колин предупредил: "Если растение цветет в начале года или вы не уверены в его виде, безопаснее всего оставить его в покое".

Обрезать деревья при минусовой температуре, конечно, можно, но с ограничениями. Оптимальный для этого период – оттепели или небольшие морозы до -5°С. При более низких температурах древесина становится хрупкой, срезы получаются рваными, а кора может растрескаться, что губительно для растения.

