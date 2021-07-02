Только для одного зараженного саунд-дизайнеры записали более 700 различных звуков.

В ночь с 1 на 2 июля студия Techland провела очередную трансляцию, посвященную грядущему экшену Dying Light 2: Stay Human. Во время стрима разработчики поделились новыми деталями о ходе разработки и подробней рассказали о различных монстрах, с которыми столкнутся игроки.

УНИАН выбрал главное с презентации. Игра выйдет 7 декабря 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

О разработке и саундизайне

В студии показали процесс захвата движений для монстров.

Авторы еще не закончили записывать реплики Эйдена Колдуэлла, главного героя второй части.

Для записи различных звуков в игре разработчики ломали руками перец, рубали арбузы и кусали апельсины. Только для одного из монстров было записано свыше 700 различных звуков.

О монстрах

Revenant – умный и опасный противник, благодаря мутациям на спине может усиливать ближайших монстров, создавая ядовитый туман.

Demolisher – большой монстр, способный ломать стены и бросать в игрока тяжелые предметы.

Biters – монстры, в отличие от других зараженных, способные находиться на улице при свете дня.

Banshee – ловкие зараженные с длинными когтями. Которые атакуют игрока сверху.

Howler – этот монстр не атакует игрока, но своим криком призывает других опасных противников.

Volatile – зараженные с твердой, как броня, кожей.

Есть также зараженные, которые в основном прибывают в спячке. Если не шуметь рядом с ними и двигаться осторожно, то они не нападут на игрока.

Следующую презентацию разработчики посвятят созданию оружия, стилям боя и паркуру, который реализовали в игре при участии Дэвида Белля – известного французского каскадера и лидера паркур-движения. Он кстати подарил свою внешность одному из персонажей сиквела.

Геймплейный трейлер Dying Light 2: Stay Human

Подробней про Dying Light 2: Stay Human

Действия Dying Light 2: Stay Human разворачиваются спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры.

В сиквеле будет нелинейное повествование и система выбора. События будут происходить на карте, превосходящей оригинал по размерам в четыре раза.

Можно играть в команде из 2-4 игроков – создавать свои игры или присоединяться к другим людям.

Изначально релиз Dying Light 2 был назначен на весну 2020 года. Но в процессе работы над игрой у студии возникли проблемы, и команду начали покидать важные разработчики, среди которых был известный геймдизайнер Крис Авеллон. Он ушел после обвинений в сексуальных домогательствах.

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Автор: Сергей Коршунов