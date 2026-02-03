Февраль – идеальное время для ранних посевов, если знать, какие культуры для этого подходят и как обеспечить им правильные условия.

Февраль – время начинать готовиться к дачному сезону. Несмотря на зимнюю погоду, многие огородники в этот месяц уже сеют некоторые культуры на рассаду.

В первую очередь это касается культур, рост которых занимает достаточно долгий период времени, или же если вы хочет получить урожай как можно раньше.

Мы уже выкладывали посевной календарь на февраль этого года, а сегодня поговорим о том, что сеют в феврале на рассаду в Украине и как делать это правильно.

Что сажать в феврале на рассаду – список популярных озимых культур

В Украине поздней зимой хорошо сажать теплолюбивые овощи, которые обычно долго растут. Таким являются, например, помидоры, баклажаны и перец – на рассаду в феврале можно как болгарский, так и острый.

Касательно последнего, многие люди не знают, когда сеять перец на рассаду – в феврале для этого обычно подходит середина или конец месяца (ориентировочно с 10 по 25–28 число), чтобы растения успели развиться к моменту пересадки.

В феврале можно посеять сельдерей (корневой и черешковый), лук-порей и репчатый лук. Они не любят поздней посадки и растут довольно долго.

Наконец, в список, что сажать на рассаду в феврале, нередко входят зелень и травы: можно не бояться посадить шпинат, кинзу, укроп и петрушку. Их растят либо для раннего потребления, либо для последующей пересадки в теплицу.

Какие цветы посадить на рассаду в феврале – как защитить от заморозков

В последний месяц зимы можно сеять цветы, которые долго растут до цветения. Это, среди прочего, петуния, лобелия, эустома, бегония, виола, гвоздика Шабо и цинерария. Если их не посеять рано, то зацветут они только во второй половине лета.

Выращивая рассаду цветов дома, можно защитить молодые ростки от заморозков, которые в Украине бывают даже весной.

Также среди того, что посеять на рассаду в феврале, можно отдельно выделить декоративные растения – при раннем посеве, они успеют стать крепкой рассадой и зацветут уже в конце мая-июне.

Впрочем, следует помнить, что в феврале в Украине все еще достаточно короткий день. Даже на юге света для растений бывает мало, поэтому рассаду лучше подсвечивать. Иначе растения вытянутся, станут слабыми, и им будет трудно прижиться после пересадки.

Температура тоже очень важна. Например, чтобы перец, баклажаны и помидоры быстро проросли, нужна постоянная температура около 22–25 °C.

В холода семена могут долго не всходить, а если они при этом будут находиться во влажной среде, то могут проявиться грибковые болезни.

Для уверенности, перед тем, как высадить рассаду в огород или теплицу, ее можно закалить. Постепенно приучая растения к прохладному воздуху и солнцу, вы обезопасите их от резких перепадов температур и потом им будет легче перенести пересадку.

