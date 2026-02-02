Последний месяц зимы в Украине богат на важные даты, среди них - День единения Украины, День Государственного герба и День Героев Небесной Сотни. Кроме того, в этот период отмечают ряд профессиональных и международных дат. Какие праздники в феврале будут, сколько будет рабочих дней и когда запланированы выходные в материале ниже.
Праздники в феврале 2026 (Украина) и выходные
В феврале украинцев ждут такие праздники и памятные даты:
- 2.02 - Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка.
- 4.02 - Всемирный день борьбы против рака.
- 6.02 - День безопасности в Интернете, Международный день бармена.
- 9.02 - Международный день стоматолога.
- 11.02 - День больного.
- 13.02 - Всемирный День радио.
- 14.02 - День всех влюбленных (День святого Валентина), День компьютерщика.
- 15.02 - День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.
- 16.02 - День единения Украины.
- 17.02 - День кота в Европе, Китайский Новый год, День спонтанного проявления доброты.
- 19.02 - День Государственного герба Украины.
- 20.02 - День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости.
- 21.02 - Международный день родного языка.
- 22.02 - Международный день поддержки жертв преступлений.
- 24.02 - начало полномасштабной войны России против Украины.
- 25.02 - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.
- 26.02 - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
В феврале 2026 будет 28 дней, из них рабочих 20 дней, выходных 8 дней.
Выходные в феврале 2026 - это субботы и воскресенья для тех, кто работает по обычному графику с понедельника по пятницу. Сотрудники предприятий с посменной или непрерывной работой отдыхают в другие дни недели - выходные для них определяются по утвержденному графику смен.