Рассказываем, какие ближайшие праздники в Украине будут, а также сколько выходных в этом месяце.

Последний месяц зимы в Украине богат на важные даты, среди них - День единения Украины, День Государственного герба и День Героев Небесной Сотни. Кроме того, в этот период отмечают ряд профессиональных и международных дат. Какие праздники в феврале будут, сколько будет рабочих дней и когда запланированы выходные в материале ниже.

Праздники в феврале 2026 (Украина) и выходные

В феврале украинцев ждут такие праздники и памятные даты:

2.02 - Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка.

4.02 - Всемирный день борьбы против рака.

6.02 - День безопасности в Интернете, Международный день бармена.

9.02 - Международный день стоматолога.

11.02 - День больного.

13.02 - Всемирный День радио.

14.02 - День всех влюбленных (День святого Валентина), День компьютерщика.

15.02 - День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.

16.02 - День единения Украины.

- День единения Украины. 17.02 - День кота в Европе, Китайский Новый год, День спонтанного проявления доброты.

19.02 - День Государственного герба Украины.

- День Государственного герба Украины. 20.02 - День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости.

- День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости. 21.02 - Международный день родного языка.

22.02 - Международный день поддержки жертв преступлений.

24.02 - начало полномасштабной войны России против Украины.

- начало полномасштабной войны России против Украины. 25.02 - День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ.

26.02 - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В феврале 2026 будет 28 дней, из них рабочих 20 дней, выходных 8 дней.

Выходные в феврале 2026 - это субботы и воскресенья для тех, кто работает по обычному графику с понедельника по пятницу. Сотрудники предприятий с посменной или непрерывной работой отдыхают в другие дни недели - выходные для них определяются по утвержденному графику смен.

