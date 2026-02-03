Все разновидности перцев в Украине принято выращивать рассадным методом. Растет этот вид очень медленно, поэтому его сеют одним из самых первых. В выращивании растения нет ничего сложного, так что попробовать стоит даже новичкам в фермерстве. При этом важно подобрать удачные даты и детально ознакомиться с тем, как посеять перец на рассаду, чтобы собрать максимум урожая.
Когда высаживать перец на рассаду - самые удачные даты
Период высадки растения зависит прежде всего от его сорта. Чем более ранняя разновидность овоща, тем позднее ее можно высаживать. Самые поздние перцы сажают с начала-середины февраля, а наиболее ранние - аж в марте. Обычно на упаковке семян указывается оптимальный для посева период.
Также дата посева будет зависеть от климатической зоны, в которой вы живете. Общее правило такое: семена сажают примерно за 60-70 дней до того, как на улице наступит устойчивая весенняя погода с температурой не меньше +15° (обычно это вторая половина апреля и май). Поэтому в северных областях Украины с посевом лучше не спешить, иначе рассада не успеет вырасти к потеплению. А в южных областях можно начинать раньше.
Также удачные дни, когда сеять перец на рассаду, можно рассчитать по фазе Луны. Посевной календарь на февраль 2026 рекомендует для этого даты 6, 9, 13-14, 18-19, 22-23, 26 февраля. В марте удачными будут 7-9, 12-15, 20-23, 25-30 число.
Как правильно сажать перец на рассаду
Перед посевом семян нужно подготовить почву и контейнеры, а также найти подходящее для выращивания место в квартире. Землю можно сделать самостоятельно из перегноя, торфа и песка в соотношении 2:1:1, или приобрести готовый субстрат для рассады в агромагазинах. Смесь должна быть легкой и рыхлой, без комочков.
За 3-4 дня до посадки почву нужно обеззаразить. Для этого ее обрабатывают фунгицидом или оставляют на морозе на ночь. Затем землю обильно поливают и оставляют при комнатной температуре, чтобы она согрелась и немного подсохла.
Определившись с тем, когда сажать перец на рассаду, нужно подготовить семена, если они домашние. Для этого их замачивают на 30 минут в слабом растворе марганцовки, и еще на 20 минут в стимуляторе роста. Магазинный материал обрабатывать не нужно, его обеззараживают производители.
Затем рассыпьте почву на 3/4 объема по отдельным емкостям, например, горшкам или большим пластиковым стаканчикам. В том, как сажать перец на рассаду, нет ничего сложного. Посейте по 1-2 семечка в небольшие лунки, присыпьте землей сверху и полейте водой комнатной температуры. Затем накройте емкости пленкой и поставьте в темное и теплое место. Как только появятся первые ростки через 10-14 дней, переставьте перцы на светлый подоконник и снимите покрытие.
Не забывайте регулярно поливать и удобрять молодые всходы до момента пересадки в открытый грунт. Ранее в другой статье мы рассказывали, чем подкормить рассаду перца.