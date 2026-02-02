Рассказываем, будет ли возможен выезд мужчин за границу в феврале и при каких условиях разрешено пересечение границы.

В Украине продолжает действовать военное положение и мобилизация - их продлили до 4 мая 2026 года. В связи с этим для мужчин призывного возраста, согласно украинскому законодательству, по-прежнему действуют ограничения на пересечение границы. Но отдельные категории военнообязанных граждан могут покидать страну, если у них для этого есть законные основания. Кто из мужчин может выехать за границу и какие правила необходимо учитывать - в материале ниже.

Выезд мужчин за границу в феврале 2026 - кто может покинуть страну

В феврале 2026 порядок пересечения границы мужчинами остается прежним. Но действующие правила предусматривают ряд исключений.

Свободно пересекать границу могут мужчины в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, так как военнообязанными согласно закону они являются в возрасте от 18 до 60 лет. Касательно того, могут ли мужчины моложе 25 лет покинуть Украину, то в феврале, как и ранее, продолжают действовать обновленные правила: согласно им, свободно пересекать границу могут также юноши 18-22 лет, но с военно-учетным документом на руках.

Видео дня

Для мужчин возрасте от 23 до 60 лет выезд возможен только при наличии законных оснований, к таким относятся:

состояние здоровья;

определенные семейные обстоятельства;

обучение за границей (студенты и курсанты);

поездки, связанные с волонтерством или помощью ВСУ;

профессиональная деятельность, в том числе в сфере медиа;

иные законные основания, подтвержденные документами.

Согласно новым правилам, мужчины 23-60 лет, занятые в сфере медиа, стратегических коммуникаций и информационной политики, в феврале также получили возможность выезжать за границу на 60 дней. Для этого им необходимо иметь письмо-согласование от Госкомитета телевидения и радиовещания с указанием даты выезда, предполагаемой датой возвращения, пункта пересечения границы и других обязательных данных.

Забронированным гражданам для того, чтобы поехать в отпуск за границу, необходимо официальное разрешение работодателя. При этом, для отдельных категорий забронированных, должности которых указаны в правилах пересечения границы, выезд возможен исключительно в служебных командировках.

Напомним, что выезд за границу предусматривает наличие действующего военно-учетного документа.

Кого сейчас не выпускают из Украины

Не могут покинуть территорию Украины военнообязанные мужчины от 23 до 60 лет, если у них нет законных оснований для пересечения границы.

Не выпустят за пределы страны и тех граждан Украины, кто постоянно проживает за пределами Украины (даже с отметками в паспорте), с временным видом на жительство в других странах, а также лиц под уголовным производством или имеющих запрет суда.

Ранее мы рассказывали, сколько молодежи уехало из Украины за полгода.

Вас также могут заинтересовать новости: