PlayStation Ukraine объявила скидки на консоли и подписку PS Plus

Годовая подписка PlayStation Plus обойдется украинским пользователям в 909 грн.

С 3 по 17 июня компания PlayStation проведет в Украине масштабную ежегодную акцию «Время играть», в рамках которой множество игр, VR-шлемов и консолей получат большие скидки.

Размер скидок на игры, консоли и геймерскую периферию компания PlayStation объявила на своем официальном сайте.

В рамках распродажи «Время играть» игры Death Stranding, Days Gone, Marvel’s Spider-Man, God of War, Detroit: Become Human и другие проекты от издателя Sony Interactive Entertainment получат скидки до 60%.

Одним из самых привлекательных предложений на распродаже станет скидка в 30% на годовую подписку PlayStation Plus. Она обойдется пользователям в 909 грн (вместо 1299 грн).

Консоль PlayStation 4 Pro в комплекте с играми God of War и Horizon Zero Dawn обойдется в 10 649 грн. Шлем виртуальной реальности PlayStation VR в комплекте с камерой и 5 играми можно будет получить за 7 309 грн.

Напомним, в PlayStation Store проходит распродажа с двойными скидками для подписчиков сервиса PS Plus. Цены снизились на Assassin's Creed Origins, Persona 5, Shenmue III и другие игры. Акция продлится до 11 июня. Кроме того, 2 июня подписчики PS Plus получат бесплатно два шутера – Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.

