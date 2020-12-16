Над Ratchet & Clank: Bullet Heck разработчик трудился в свободное время.

Геймдизайнер Джош Леман из студии Insomniac Games, работавший над Marvel's Spider-Man, Sunset Overdrive и Ratchet & Clank, создал в Dreams собственную игру.

Об этом стало известно на трансляции создателей Dreams из студии Media Molecule.

Проект разработчика получил подзаголовок Bullet Heck. Это скролл-шутер по мотивам серии Ratchet & Clank. Его в "конструкторе" Dreams на PlayStation 4 геймдизайнер делал в свободное от работы время.

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Сейчас в игре есть полноценный уровень битвы с боссом, где Рэтчет и Кланк сражаются с Доктором Нефариусом. В процессе битвы нужно набрать как можно больше очков.

Большую часть проекта Леман создал самостоятельно. А вот модели персонажей и музыку ему помогли сделать другие члены игрового сообщества Dreams. Разработчик в последнее время много играл в 2D-шутеры и работал над новой полноценной частью Ratchet & Clank для PlayStation 5. В результате ему пришла в голову идя создать 2D-игру во вселенной Ratchet & Clank. А воплотить идею решил в "конструкторе" Dreams

"Я попробовал Dreams, решив, что было бы круто вернуться к инструментам от Media Molecule и взглянуть на них с другой точки зрения — как человек, который работал над крупными играми" – рассказал Леман.

На стриме разработчик также подчеркнул, что не может ничего рассказывать о грядущей Ratchet & Clank: Rift Apart. А вот, созданная лично им, Ratchet & Clank: Bullet Heck после трансляции была выложена в открытый доступ в Dreams. Теперь любой игрок может ее опробовать.

Подробнее про Dreams

Dreams – это эксклюзив PlayStation, который позволяет пользователям создавать собственные игры. Dreams похожа на смесь конструктора игр и социальной сети, где игроки могут познакомиться с проектами других пользователей, ставить лайки, подписываться, а также создавать и публиковать собственные видеоигры. В Dreams есть внутриигровой редактор, где можно делать проекты абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов, хорроров и шутеров от первого лица. Можно использовать как готовые модели персонажей и окружения, так и создавать собственные. А вот логику, триггеры, освещение, катсцены и прочие элементы игры нужно делать самому.

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Автор: Сергей Коршунов