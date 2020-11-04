На днях вышел последний в этом году номер британского журнала EDGE. В нем сотрудники издания составили список 12 лучших игр текущего поколения консолей: PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
В журнале решили не расставлять игры по конкретным местам, но подборка все равно оказалась неожиданной, так как в нее не попали такие успешные тайтлы, как "Ведьмак 3" или The Last of Us Part II, отмечает портал Twisted Voxel.
Лучшие игры поколения по версии EDGE
- Bloodborne;
- Inside;
- Outer Wilds;
- Overwatch;
- Red Dead Redemption 2;
- Return of the Obra Dinn;
- Super Mario Odyssey;
- The Last Guardian;
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
- Titanfall 2;
- Undertale;
- What Remains of Edith Finch;
Интересно, что авторы EDGE включили в список такие необычные инди, как Undertale и Return of the Obra Dinn, но также назвали лучшей игрой поколения The Last Guardian, которая находилась 9 лет в производстве и вышла с откровенно устаревшими механиками.
Однако благодаря The Last Guardian и Bloodborne в списке лучших игр поколения по версии EDGE оказалось два эксклюзива PlayStation. Такая же ситуация и у Nintendo благодаря попаданию в подборку The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey.