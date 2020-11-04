Bloodborne назвали одной из лучших игр поколения / фото store.playstation.com

На днях вышел последний в этом году номер британского журнала EDGE. В нем сотрудники издания составили список 12 лучших игр текущего поколения консолей: PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В журнале решили не расставлять игры по конкретным местам, но подборка все равно оказалась неожиданной, так как в нее не попали такие успешные тайтлы, как "Ведьмак 3" или The Last of Us Part II, отмечает портал Twisted Voxel.

Лучшие игры поколения по версии EDGE

  • Bloodborne;
  • Inside;
  • Outer Wilds;
  • Overwatch;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Return of the Obra Dinn;
  • Super Mario Odyssey;
  • The Last Guardian;
  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
  • Titanfall 2;
  • Undertale;
  • What Remains of Edith Finch;

Интересно, что авторы EDGE включили в список такие необычные инди, как Undertale и Return of the Obra Dinn, но также назвали лучшей игрой поколения The Last Guardian, которая находилась 9 лет в производстве и вышла с откровенно устаревшими механиками.

Однако благодаря The Last Guardian и Bloodborne в списке лучших игр поколения по версии EDGE оказалось два эксклюзива PlayStation. Такая же ситуация и у Nintendo благодаря попаданию в подборку The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey.

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Автор: Сергей Коршунов