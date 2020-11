В список из 12 игр не попали такие хиты, как "Ведьмак 3" и The Last of Us Part II.

На днях вышел последний в этом году номер британского журнала EDGE. В нем сотрудники издания составили список 12 лучших игр текущего поколения консолей: PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В журнале решили не расставлять игры по конкретным местам, но подборка все равно оказалась неожиданной, так как в нее не попали такие успешные тайтлы, как "Ведьмак 3" или The Last of Us Part II, отмечает портал Twisted Voxel.

Лучшие игры поколения по версии EDGE

Bloodborne;

Inside;

Outer Wilds;

Overwatch;

Red Dead Redemption 2;

Return of the Obra Dinn;

Super Mario Odyssey;

The Last Guardian;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Titanfall 2;

Undertale;

What Remains of Edith Finch;

Интересно, что авторы EDGE включили в список такие необычные инди, как Undertale и Return of the Obra Dinn, но также назвали лучшей игрой поколения The Last Guardian, которая находилась 9 лет в производстве и вышла с откровенно устаревшими механиками.

Однако благодаря The Last Guardian и Bloodborne в списке лучших игр поколения по версии EDGE оказалось два эксклюзива PlayStation. Такая же ситуация и у Nintendo благодаря попаданию в подборку The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов