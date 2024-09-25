На конференции Playstation State of Play была оглашена дата релиза Metro Awakening.

Этой ночью на State of Play стала известна дата релиза Metro Awakening. Напомним, что это приквел к Metro 2033, который станет эксклюзивом для VR устройств.

Metro Awakening станет первой игроизацией книжной вселенной Metro, которую сделает не 4A Games. Проектом занимается Vertigo Games, студия, специализирующаяся на VR играх. В её послужном списке Arizona Sunshine, экшн-шутер в зомби апокалипсисе, а также куча казуальных игр-головоломок в виртуальной реальности.

Известно, что игра станет приквелом к Metro 2033. Главный героем станет врач Сердар, который отправился в экспедицию по московскому метро, чтобы отыскать свою жену, которая пропала в тоннелях. Из трейлера становится ясно, что Сердар столкнётся с группой религиозных фанатиков, а также с уже классическими для серии мутантами, которые обитают в столичной подземке.

Геймплейно разработчики обещают привычное Metro. Единственное отличие: протирать противогаз и накачивать воздух в пневматическую винтовку Тихарь теперь придётся буквально своими руками.

Релиз Metro Awakening запланирован на 7 ноября 2024 года. Несмотря на то, что её показывали на конференции Sony, она не станет эксклюзивом Playstation VR. Игру также можно предзаказать в Steam за 1100 гривен.

Напомним, что на той же State of Play было анонсировано продолжение Ghost of Tsushima. Сиквел расскажет историю Призрака Ацу в живописных окрестностях горы Йотей.

Вас также могут заинтересовать новости: