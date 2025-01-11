Обозреватели остались в восторге от первых 10 часов игры.

До выхода Kingdom Come: Deliverance 2 остаётся совсем немного, и журналисты издания VGC уже успели поделиться своими первыми впечатлениями о долгожданном ролевом приключении. Судя по превью, новинка станет более масштабной и проработанной версией оригинальной игры, сохранив при этом неповторимый средневековый колорит и реалистичную атмосферу.

По словам авторов материала, сюжетное продолжение подхватывает историю сразу после финала первой части. Генри и Ян Птачек отправляются в новое путешествие по Европе, но вскоре попадают в неприятную передрягу, оставшись почти ни с чем. Именно поэтому игрокам вновь предстоит развивать умения героя практически с нуля.

В VGC отмечают, что уже на старте игра ощущается как более взрослая и проработанная, это касается не только визуальной составляющей, но и структурирования повествования. Новая система диалогов выглядит впечатляюще: результат разговора с персонажем зависит не только от прокачки навыков, но и от того, в каком виде находится Генри в момент диалога и насколько он умеет убеждать собеседника. Причём даже провал в диалоге может открыть новые варианты развития событий.

Видео дня

Вернулась и фирменная боевая система с прицелом на реализм. Переключение стойки оружия, перехваты и контратаки требуют сноровки, а ошибки здесь обходятся дорого. Впрочем, журналисты подчёркивают, что по мере возращения Генри в форму бои становятся более плавными и динамичными, сохраняя ту самую грязноватую аутентичность средневековых стычек.

Немаловажным аспектом стала техническая сторона. По предварительным впечатлениям, игра отлично оптимизирована под современные консоли, в частности под PS5 Pro. Владельцы мониторов с переменной частотой могут рассчитывать на плавную картинку в режиме 4K (с использованием внутренней технологии масштабирования). При этом уже заявлен патч нулевого дня, который, по словам разработчиков, должен исправить ряд замеченных недочётов: от неловкой анимации до ошибок в озвучке.

Авторы превью также упоминают, что визуальная часть проекта выглядит особенно эффектно: густые леса и пейзажи Центральной Европы поражают красочными закатами и реалистичной игрой света, а оформление первых городских локаций обещает ещё больше деталей и аутентичных элементов эпохи. Отмечается, что вторая часть действительно стала "большим сериалом с возросшим бюджетом".

Полноценно оценить всю глубину и масштаб Kingdom Come: Deliverance 2 удастся удастся уже совсем скоро: игра будет доступна 4 февраля на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Assassin's Creed Shadows снова перенесли, теперь игра выйдет весной.

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