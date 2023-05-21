Такого мнения придерживается генеральный директор издательства Take-Two Interactive.

В игровой индустрии все чаще ведутся дебаты на тему применения искусственного интеллекта при разработке проектов. Недавно насчет этого высказался генеральный директор Take-Two Interactive, компании-издателя GTA V, Штраус Зельник. По его мнению, создавать интерактивные развлечения должны люди, а не ИИ.

Руководитель поделился соответствующим мнением во время сессии ответов на вопросы инвесторов после публикации финансового отчета. Зельник заявил: "Последние достижения в области ИИ удивляют и волнуют многих. Для нас они интересны, но совсем не удивительны. Мы считаем, что ИИ позволит нам лучше и эффективнее выполнять свою работу, вы говорите об инструментах, а это просто лучшие и более эффективные инструменты".

"Я бы хотел сказать, что развитие ИИ облегчит создание хитов, но, очевидно, это не так. Хиты создаются гениями. А наборы данных плюс вычисления плюс большие языковые модели не равны гениальности. Гениальность — это удел людей, и я верю, что так будет и впредь", — продолжил Зельник.

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То есть генеральный директор Take-Two Interactive допускает применение искусственного интеллекта при разработке игр. Но он исключает будущее, в котором ИИ будет руководить производством вместо людей.

Последние примеры применения ИИ при разработке игр

Во время создания шутера High on Life от Джастина Ройланда, создателя "Рика и Морти", использовались нейросети. Однако творческий руководитель тоже считает ИИ лишь инструментом, упрощающим работу.

Square Enix в апреле выпустила ремейк визуальной новеллы The Portopia Serial Murder Case на основе искусственного интеллекта. Игра получила 90% отрицательных отзывов, так как нейросеть не понимала текстовые запросы пользователей. Из-за этого прохождение сильно осложнялось.

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