Увы, Стивен Огг обошелся без конкретики.

После масштабной утечки материалов из предварительной версии Grand Theft Auto 6 в сентябре информация об игре почти не поступала. Однако недавно свое появление в новой части прокомментировал исполнитель роли Тревора в GTA V Стивен Огг. Правда, актер обошелся без конкретики.

Автор YouTube-канала MrBossFTW выпустил свежий ролик. На видео блогер пообщался со Стивеном Оггом. Актер был весьма лаконичен и заявил, что "понятия не имеет" появится ли Тревор в Grand Theft Auto 6.

После этого исполнитель главной роли в предыдущей части серии бросил короткое "посмотрим". То есть полностью отрицать появление своего персонажа в GTA 6 Стивен Огг не стал. Во многих играх франшизы присутствовали камео с участием героев из прошлых частей. Но даже если актер записывал реплики для Grand Theft Auto 6, он не может об этом сказать напрямую из-за эмбарго. Вот почему Стивен Огг был настолько краток.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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