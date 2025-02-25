Джоанна Новак считает, что сюжет Kingdom Come Deliverance 2 больше напоминает легенду или сказку, чем историческую хронику.

Исторический консультант Джоанна Новак более десяти лет работает в Warhorse Studios над серией Kingdom Come: Deliverance, следя за тем, чтобы игры студии соответствовали историческим реалиям, однако, как она признается, полная аутентичность невозможна

По её словам, команда старается передать детали эпохи максимально точно. Например, в Kingdom Come: Deliverance 2 женщины определенного социального статуса носят закрытые головные уборы, а одежда NPC отражает их положение в обществе. Но добиться стопроцентного соответствия истории невозможно.

Даже если разработчики хотят внедрить исторически точные элементы, движок игры не всегда позволяет реализовать всё задуманное. Например, массово добавлять уникальные детали для всех персонажей попросту невозможно.

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Историческая достоверность не должна мешать удобству игры. NPC получили не только одежду, соответствующую статусу, но и дополнительные опознавательные знаки: броши, цвета, оружие. Это сделано для того, чтобы игрок быстрее понимал, кто перед ним: друг или враг.

Кроме того, Средневековая Чехия выглядела иначе, чем её представляют в массовой культуре. Но если разработчики сделают всё предельно реалистично, большая часть игроков просто не поймёт происходящее. Например, оригинальный диалект того времени был бы слишком сложен для восприятия.

Что касается сюжета, Новак подчёркивает, что Kingdom Come: Deliverance 2 далёк от исторической хроники, а всей истории она бы поставила 1 из 10 за достоверность.

История Генри скорее напоминает легенду, чем правдоподобное развитие судьбы сына кузнеца. В реальности его социальное происхождение вряд ли позволило бы ему не только ездить верхом, но и оказаться в центре крупных исторических событий.

Ранее творческий директор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра поделился, что очень гордится катсценами в игре. При относительно небольшом бюджете разработчики смогли добиться кинематографичного качества.

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