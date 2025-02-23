Даниэль Вавра очень серьёзно относился к режиссуре катсцен в сиквеле.

Геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра поделился деталями о процессе создания катсцен в игре, отметив, что команда добилась впечатляющих результатов, несмотря на ограниченный бюджет.

По его словам, кинематографическая группа под руководством Петра Пекаржа проделала выдающуюся работу, и если сравнивать с крупнейшими AAA-проектами, то сцены в сиквеле выглядят гораздо насыщеннее и сложнее. Вавра подчеркнул, что в роликах используется десятки лошадей, большие толпы с детализированной анимацией лиц и множество других элементов, что делает их по-настоящему кинематографичными.

Сам Вавра принимал активное участие в процессе, предъявляя к команде высокие требования. Каждую неделю в студии проходили просмотры катсцен, где он вносил точные правки, добиваясь идеального результата. По его словам, внимание уделялось даже мельчайшим деталям, от плотности тумана до расстановки источников света с точностью до сантиметров:

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"Большую часть времени я был очень педантичным и требовательным: 'Сделайте туман на 7% гуще! Переместите этот свет на 2 метра влево! Добавьте синюю подсветку к лицу справа и сделайте контурное освещение лица слева на 11% сильнее!'".

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 произошёл 4 февраля. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 вошла в топ-50 самых популярных игр в Steam за всю историю.

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