Всё началось с игрока, который не мог позволить себе купить игру, а потом подарил 10 копий случайным людям.

Сообщество Kingdom Come: Deliverance 2 неожиданно устроило жест массовой щедрости на Reddit, раздавая игру тем, кто не может себе её позволить.

Всё началось с поста пользователя verdantsf, который предложил бесплатно поделиться ключами:

"Когда-то я оказался в сложной ситуации: новый город, нехватка денег, никакой возможности развлечься. В тот момент друг помог мне, подарив игру, и это действительно поддержало меня. Теперь у меня всё хорошо, и я хочу передать это дальше".

Пользователь сдержал слово, подарив 10 копий игры, это около 600 долларов. Но история на этом не закончилась. Вдохновлённые жестом, другие пользователи начали присоединяться. Один из комментаторов, Flando1, заметил, что ключи закончились, и призвал остальных включиться в раздачу.

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И сообщество его услышало. По подсчётам verdantsf, в итоге ещё 15 человек последовали примеру и подарили игру незнакомым людям. Это дополнительно около 900 долларов в цифровых копиях. В комментах появлялись новые участники, которые продолжали передавать игру дальше, так что сумма вполне может быть ещё выше.

Ранее мы рассказывали, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 достигли 2 миллионов копий через 2 недели после релиза.

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