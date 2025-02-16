Без человеческого гения искусственный интеллект бесполезен, заключил Штраус Зельник.

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник считает, что если искусственный интеллект использует результат какой-либо человеческой работы, то её разработчик должен получать с этого деньги, своеобразное роялти.

Об этом он заявил в интервью на CNBC, отметив, что они с Rockstar использовали нейросети для создания трейлера GTA 6. Индустрия развлечений в целом стала новатором в сфере использования искусственного интеллекта, подметил Зельник: "Мы используем инструменты искусственного интеллекта с самого начала. Я бы сказал, что бизнес интерактивных развлечений является новатором в области того, что сейчас называют искусственным интеллектом".

Но все эти технологии ничего не стоят без человеческого гения, заметил Зельник, именно поэтому разработчики, чьи работы используют нейросети, заслуживают на справедливую оплату труда:

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"Думаю, стоит отметить, что гений - это человек. Инструменты могут быть цифровыми, но творческий гений - человек. Я верю в защиту и оплату труда людей, и мы считаем, что должны платить за их работу, если она будет воспроизведена искусственным интеллектом после".

Ранее Штраус Зельник заявлял, что искусственный интеллект не заменит людей, ведь его не существует. По крайней мере, в том виде, как его обычно представляют.

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