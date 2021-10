Если пользователи правильно расшифровали послание от Rockstar Games, то ждать осталось недолго.

Пять дней назад Rockstar Games опубликовала трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Это сборник с тремя обновленными частями серии — GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Фанаты внимательно изучили ролик и нашли в нем одну важную фразу. Ее расшифровка помогла выяснить, когда может состояться анонс Grand Theft Auto VI.

Как передает Dexerto, на одном из кадров трейлера обновленной трилогии показывается, как Томми Версетти едет на мотоцикле. На номерном знаке транспортного средства есть надпись Vice City и буквы ICSLV. По мнению фанатов, это послание от Rockstar. Оно означает "Вайс-Сити скоро появится" (Vice City is coming soon). А буквы LV представляют собой римскую цифру 55. То есть получается, что анонс, связанный с Вайс-Сити, должен состояться через 55 дней с момента публикации трейлера Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Причем здесь GTA VI

Ранее в Сети неоднократно возникали слухи о Вайс-Сити в шестой части. Мол, современная версия знаменитого города станет одной из центральных локаций игры.

Эту информацию подтвердили сразу два доверенных инсайдера — Том Хендерсон и Джейсон Шрайер.

Вот почему пользователи считают, что 16 декабря 2021 года Rockstar Games анонсирует Grand Theft Auto VI. Однако это лишь теория, которая вполне может оказаться надуманной.

Автор: Назар Степорук