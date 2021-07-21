Пользователи отметили, что если этот снимок и является подделкой, то очень качественной.

На днях в Сеть утекла карта из долгожданной Grand Theft Auto 6. Увидев ее, фанаты вспомнили о скриншоте из будущей игры, который ранее посчитали подделкой. Теперь выяснилось, что кадр настоящий.

Изучив фото с летящим над городом самолетом, пользователь форума Reddit рассказал, что для подделки здесь слишком много точных деталей.

Известно, что события GTA 6 развернутся в современном Вайс-Сити, прототипом которого послужил Майами. На слитом снимке можно увидеть, что солнце находится в том же месте, что и в настоящем Майами в это время суток.

На фото можно увидеть реальные здания Майами, в частности башни Трампа, отель Ritz Carlton и другие.

Система облаков на снимке такая же, как и в Red Dead Redemption 2, последней на данный момент, выпущенной игре студии Rockstar.

Мини-карта в крайнем левом углу похожа на ту, что была на снимках RDR 2, слитых в Сеть до официального анонса. К тому же, эта мини-карта соответствует той, что утекла в сеть несколько дней назад.

Пользователи отметили, что если этот снимок и является подделкой, то очень качественной. Впрочем, ранее надежный инсайдер Том Хендерсон заявлял, что ждать громких утечек по GTA 6 в ближайшие пару лет не стоит.

По словам Хендерсона, GTA 6 выйдет в 2024-2025 годах на ПК, PS5 и Xbox Series X. Впервые в серии главной героиней станет девушка. Однако играть можно будет и мужским персонажем.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов