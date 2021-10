Обновленные GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas выйдут 11 ноября.

В магазине Rockstar Games на ПК появилась страница Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Это комплект, который включает обновленные GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Согласно свежей информации, он поступит в продажу 11 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Позже сборник появится на мобильных платформах.

На персональных компьютерах уже можно оформить предварительный заказ Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Цена вопроса – 1799 гривен. Разработчики также объявили официальные системные требования.

Минимальные:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i7-2700K или AMD FX-6300;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 на 2 Гбайт или AMD Radeon R9 280 на 3 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

место на накопителе: 45 Гбайт.

Рекомендованные:

ОС: Windows 10;

процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт или AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 45 Гбайт.

Какие улучшения появятся в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

На странице ремастеров в магазине Rockstar упоминались кое-какие изменения, которые получат обновленные игры. Первое из них — полностью переработанное освещение.

Второе — текстуры высокого разрешения и увеличенная дальность прорисовки.

Третье — улучшенное управление в стиле GTA V.

Автор: Назар Степорук