Игра плохо работает даже на относительно мощных компьютерах.

Специалист Digital Foundry Алекс Батталия протестировал ПК-версию Monster Hunter Wilds и пришёл к выводу, что игра демонстрирует слабую производительность даже на относительно мощных видеокартах.

При стандартных настройках (1440p, высокие, DLSS Баланс) на RTX 4060 возникали постоянные подтормаживания при повороте камеры, а некоторые текстуры рендерились некорректно.

Снижение качества текстур до среднего уровня устранило статтеры, но значительно ухудшило картинку. По словам Батталии, она стала словно из игр нулевых. При этом частота кадров всё равно снижалась при движении камеры, что, по его мнению, связано с проблемами потоковой загрузки данных. Интересно, что при медленном повороте камеры фреймрейт оставался стабильным.

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Дополнительное тестирование на RTX 4070, RTX 2070 Super, AMD RX 5700 и Intel Arc A770 показало аналогичную ситуацию: во всех случаях FPS проседал при движении камеры, а хуже всего игра работала на Arc A770

Батталия отметил, что не понимает, почему простые пустынные ландшафты создают такие проблемы, ведь более детализированные игры работают значительно лучше.

В итоге он не рекомендует играть в Monster Hunter Wilds на видеокартах среднего и низкого уровня до выхода патчей. В текущем состоянии невозможно подобрать оптимальные настройки без значительных уступок в качестве графики.

Ранее мы рассказывали про самые ожидаемые игры в Steam. После релиза Monster Hunter Wilds лидер топа сменился, теперь первое место занимает новая MOBA от Valve.

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