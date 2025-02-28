Ранее в лидерах был Monster Hunter Wilds, который сегодня дебютировал на ПК и консолях.

В магазине Steam обновился рейтинг самых ожидаемых игр. Он формируется не Valve, а обычными геймерами по количеству добавлений того или иного тайтла в список желаемого.

После релиза Monster Hunter Wilds место самой ожидаемой игры в Steam занял Deadlock, новый MOBA-шутер от создателей Counter-Strike 2 и Dota 2. Пока что неизвестно, когда игра получит полноценный релиз, хотя в нее уже играют и обсуждают на стадии тестирования.

На второй месте находится Hollow Knight: Silksong. Сиквел культовой "метроидвании" не показывали уже несколько лет, хотя анонс состоялся еще в 2019. Но фанаты уверены: игра выйдет, когда будет готова.

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Третью позицию заняла Elden Ring: Nightreign, мультиплеерный rogue-like на трех человек с элементами королевской битвы. Некоторые журналисты и блогеры уже поиграли в нее и оказались приятно удивлены. Игру называют "странной, но очень веселой".

Какие еще игры ждут ПК-геймеры:

InZOI – корейский аналог The Sims с фотореалистичной графикой.

Light No Fire – новая игра от создателей No Man's Sky. В ней обещают первый по-настоящему открытый мир размером с Землю.

Mecha BREAK – многопользовательская игра про сражения боевых роботов.

Subnautica 2 – cиквел знаменитого подводного выживача.

Dune: Awakening – выживач по вселенной "Дюны".

Borderlands 4 – продолжение популярной серии лутер-шутеров.

ARK 2 – сиквел популярной игры на выживание в мире динозавров.

Напомним, недавно украинские разработчики Metro представили свою новую игру в сеттинге будущего и с режиссером "Драйва" на борту. Даты релиза пока что нет, но известно, что она выйдет в Steam.

Новая утечка по Half-Life 3 говорит, что разработка игры уже на финишной прямой, более того, она может выйти уже в этом году.

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