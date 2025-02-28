Новая хитовая игра вышла в Steam и за пару часов привлекла почти миллион геймеров

По пиковому онлайну Wilds уже вошла в топ-10 за всю историю площадки, обойдя такие хиты как Elden Ring и Baldur's Gate 3.

28 февраля состоялся релиз ролевого экшена Monster Hunter Wilds. Это один из самых ожидаемых игровых релизов 2025 года, и всего за пару часов он побил рекорд серии и стал самой популярной игрой в Steam.

В 10 утра по Киеву в экшен-RPG об охоте на монстров находилось больше 980 тысяч человек, а еще даже не вечер пятницы. По пиковому онлайну Wilds уже вошла в топ-10 за всю историю площадки, обойдя такие хиты как Elden Ring, Baldur's Gate 3 и Hogwarts Legacy.

Судя по всему, в ближайшие часы она может превзойти показатели Cyberpunk 2077, а на выходных онлайн точно поднимется еще сильнее.

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Несмотря на почти миллионный пиковый онлайн, рейтинг Monster Hunter Wilds в Steam оставляет желать лучшего – всего 40% положительных отзывов. В основном игру ругают за плохую оптимизацию (тормозит даже на GeForce RTX 5090) и сопутствующие проблемы вроде вылетов – даже при запуске.

"Игра потрясающая, но у нее худшая оптимизация, которую я когда-либо встречал. Понимаю, что новые игры становятся все требовательней, и от геймеров ждут апгрейда системы, но это абсурд. [...] Не говорю, что игра плохая, но в ее текущем состоянии вам, вероятно, стоит подумать о том, чтобы подождать более стабильного релиза", – недовольный геймер из Steam.

При всех проблемах на старте средний балл Monster Hunter Wilds составляет 90 из 100. На данный момент это самая высокооцененная игра года. СМИ единогласно отмечают, что разработчикам удалось сделать игру еще более доступной для новичков, но и при этом такой же "глубокой" для фанатов серии.

Системные требования у экшена достаточно суровые, поэтому разработчики выпустили специальный бенчмарк, который позволяет оценить производительность игры при разных настройках качества. Игра также доступна на Xbox Series X/S и PS5.

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