Хорошая игра, которой не хватает контента.

Недавно в руки УНИАН попала Windjammers 2 — спортивная аркада от студии Dotemu. Первая часть серии вышла в далеком 1994 году и с тех пор обзавелась несколькими переизданиями. Однако игра так и осталась нишевой, поэтому перед разработчиками сиквела стояла сложная задача. Dotemu должна была не только хорошо обновить классику, но и сделать ее привлекательной для современной аудитории. Удалось ли студии добиться поставленной цели, мы расскажем в этом материале.

Подробно о геймплейной концепции

Windjammers 2 — это игра о бросании диска, на которую наслаивается множество нюансов. Матчи проходят в формате 1 на 1 с делением арены на две равные части. Каждый участник должен контролировать свою территорию и внимательно смотреть за действиями соперника. Успешные броски фрисби приносят очки, которые начисляются в зависимости от попадания в определенную часть арены. Задняя стенка обычно приносит три или пять баллов, а если снаряд упадет на пол с вражеской стороны, то игрок повысит свой счет на два пункта.

Иногда на картах, которых реализовано десять штук, действуют уникальные условия. Например, на арене "Казино" случайным образом выдаются диски с разным количеством очков за гол. А еще бывает, что сектора на земле приносят не два балла, а четыре. Ну и раз уж заговорили о картах, то стоит отметить их дизайн. Он в целом стандартный, хотя на отдельных аренах встречаются дополнительные препятствия по центру, которые можно использовать во время бросков.

Перед каждым матчем игроки выбирают персонажа. Шесть спортсменов перекочевали из первой Windjammers, а еще четырех создали специально для сиквела. У каждого героя есть показатели скорости и силы, от которых зависят мощность бросков и передвижение по арене. Правда, эти характеристики не особо влияют на геймплей. Пользователям стоит просто посмотреть, кто именно для них будет наиболее комфортным персонажем.

А вот ультимативные способности создают маленький дисбаланс. У большинства спортсменов они разные, однако некоторые навыки этого типа сильнее других. Например, один из бойцов клонирует снаряд и запускает его вместе с копиями на большой скорости. Броски с применением такой "ульты" почти нереально поймать. На фоне этой способности другие специальные навыки ощущаются более слабыми.

"Ульта" в целом копится быстро, но применять ее постоянно не получится. Куда чаще пользователи будут совершать стандартные броски — ускоренные, крученные или "парашютиком". Как и в аэрохоккее, диск лучше всего запускать об стены, чтобы он много раз отбивался и дезориентировал противника. Мой близкий друг, с которым мы развлекались в Windjammers 2, неоднократно выполнял такие броски. А я лишь бессильно бегал в разные стороны и не мог понять, куда приземлится снаряд.

Важно отметить, что персонаж ловит диск автоматически, если стоит лицом к нему. При попадании вбок или в заднюю часть тела фрисби на мгновение оглушит спортсмена и подлетит вверх. Пользователю понадобится подождать, когда герой придет в себя, а затем поймать снаряд. Куда именно он упадет, указывает перекрестье на арене.

Игроки также могут совершать рывки, чтобы ловить диски. Если сделать это вовремя, то появится возможность активировать специальный ход и выполнить внеочередную "ульту". А последняя особенность Windjammers 2 — накопление скорости снаряда. Если два соперника будут совершать быстрые броски, то диск начнет буквально носиться по арене. Шансы ошибиться при этом значительно возрастают.

Выводы с горьким привкусом

В целом Windjammers 2 доставляет удовольствие. Первые три часа мы с другом реально наслаждались состязаниями, устраивали турниры и смеялись со своих неудач. Эмоций более чем хватало, так что я рекомендую опробовать Windjammers 2 любителям спортивных аркад и товарищеских состязаний. Хотелось бы, конечно, завершить на этой ноте, но нужно отметить и минусы игры.

Контента в проекте откровенно мало. Спустя пять часов персонажи и арены приедаются, а игровой процесс начинает увлекать все меньше и меньше. Режимов тоже сильно недостает — есть только быстрые и рейтинговые матчи в мультиплеере, локальный кооператив и "Аркада". Последняя выступает аналогом кампании, но на сюжет не стоит рассчитывать. Пользователи просто поучаствуют в череде соревнований, где за победы их будут вознаграждать короткими роликами. Так что в целом Windjammers 2 достойна внимания, но мне сложно представить человека, который захочет провести в ней более десяти часов.

Назар Степорук

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