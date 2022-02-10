Он появится в Gran Turismo 7.

Sony AI и Polyphony Digital представили новый искусственный интеллект под названием Sophy. Этот прорывной ИИ способен победить лучших гонщиков серии Gran Turismo. Технологию добавят в грядущую седьмую часть франшизы, чтобы пользователи ощутили настоящий вызов при борьбе с ботами.

Читайте такжеПосетили закрытую презентацию Gran Turismo 7 – рассказываем, что удалось узнатьSophy обучался на основе тысяч заездов реальных игроков в Gran Turismo. Искусственный интеллект собирал анонимные данные и совершенствовал свои навыки. В результате ИИ сумел на равных конкурировать с лучшими гонщиками, которые специализируются на проектах серии. Например, в последнем испытании Sophy соревновался с Эмили Джонс — финалисткой турнира FIA Gran Turismo Championships 2020 года. Девушка заявила, что ИИ очень быстрый, и даже смогла у него кое-чему научиться.

Принципы, по которым создавался искусственный интеллект

В основе Sophy лежат три правила. Первое — понимание поведения автомобиля. Он учитывает тип и форму трассы, динамику машины, необходимость маневрировать в конкретные моменты и возможности для обгона соперников.

Второе правило — тактическая езда. ИИ адаптируется под ситуацию на трассе и быстро принимает эффективные решения. Благодаря этому соревнования с искусственным интеллектом будут всегда разными.

А третье правило — честная борьба. Sophy избегает столкновений и старается действовать в рамках спортивного поведения.

Вас также могут заинтересовать новости: