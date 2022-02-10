Снова постарались энтузиасты.

Еще на релизе Cyberpunk 2077 пользователи выяснили, что в игре плохо работает полиция. После преступлений блюстители порядка просто возникали за спиной главного героя. Это порождало множество парадоксальных ситуаций, когда законники внезапно появлялись в закрытых помещениях или в машине протагониста. А погонь с участием полиции в экшен-RPG CD Projekt RED и вовсе нет. По словам квест-директора Cyberpunk 2077 Павела Саско, команда не придумала, как внедрить их в игру. Зато недавно это сделали энтузиасты. Автор под псевдонимом Scissors выпустил модификацию, которая добавляет не только полицейские погони, но и перестрелки на машинах.

Читайте такжеВ Cyberpunk 2077 обнаружили скрытую локацию, в которую нельзя попасть обычным способомПосле установки мода пользователи смогут применять оружие, когда находятся за рулем. Исключением стали только гранаты и гранатометы. У автомобилей реализована разная прочность, то есть дорогие модели лучше защищены.

При реализации погонь Scissors явно вдохновлялся серией Grand Theft Auto. Он добавил четыре уровня розыска, и на каждом из них повышается интенсивность преследования. Например, если набрать все звезды, то за Ви начнут гоняться элитные бойцы MaxTac и Militech. Но самое любопытное, что часть функций для реализации мода находилась в игре. Scissors оставалось лишь включить их и доработать. Скорее всего, CDPR пыталась добавить полицейские погони, но не успела и была вынуждена отказать от идеи. А ее зачатки так и остались в экшен-RPG.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

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