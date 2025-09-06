Илон Маск назвал Deus Ex одной из лучших игр в истории, но его интерпретация сюжета вызвала жёсткую реакцию у одного из авторов.
Маск нередко сравнивал события игры со своим видением реальности, например, во время пандемии Covid-19 он писал в Twitter, что ограничения напоминают сюжет Deus Ex, где искусственно созданный вирус используется богатыми для контроля общества.
Сценарист Deus Ex и Dishonored Остин Гроссман считает такое сравнение некорректным и даже опасным. Как рассказал автор PC Gamer, Маск явно видит себя в роли Джей-Си Дентона, героя, который борется против системы, но на деле ближе к антагонистам серии.
В частности, Гроссман проводит параллель с миллиардером Бобом Пейджем, помешанным на технологиях и стремлении управлять миром:
"Странно, что Маск не понимает, где он сам находится в этой вселенной. Но уж точно не на месте главного героя".
Разработчик подчеркнул, что игры Deus Ex и Dishonored всегда исследовали темы власти и инструментов её удержания. Именно это, по мнению Гроссмана, и привлекает Маска: "Этот политический вес и социальная сатира - общая черта Deus Ex и Dishonored. Это то, что Маск любит, и это пугающе. Это пугающе вплетается в его мировоззрение. И, возможно, именно это станет самым худшим наследием Deus Ex".
В другом интервьют Гроссман говорил, что Маск "патологически не способен к честной самооценке" и скорее напоминает "вылепленного из штампов злодея".
