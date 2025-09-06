Маск не понимает, что он ближе скорее к антагонистам игры, говорит Остин Гроссман.

Илон Маск назвал Deus Ex одной из лучших игр в истории, но его интерпретация сюжета вызвала жёсткую реакцию у одного из авторов.

Маск нередко сравнивал события игры со своим видением реальности, например, во время пандемии Covid-19 он писал в Twitter, что ограничения напоминают сюжет Deus Ex, где искусственно созданный вирус используется богатыми для контроля общества.

Сценарист Deus Ex и Dishonored Остин Гроссман считает такое сравнение некорректным и даже опасным. Как рассказал автор PC Gamer, Маск явно видит себя в роли Джей-Си Дентона, героя, который борется против системы, но на деле ближе к антагонистам серии.

Видео дня

В частности, Гроссман проводит параллель с миллиардером Бобом Пейджем, помешанным на технологиях и стремлении управлять миром:

"Странно, что Маск не понимает, где он сам находится в этой вселенной. Но уж точно не на месте главного героя".

Разработчик подчеркнул, что игры Deus Ex и Dishonored всегда исследовали темы власти и инструментов её удержания. Именно это, по мнению Гроссмана, и привлекает Маска: "Этот политический вес и социальная сатира - общая черта Deus Ex и Dishonored. Это то, что Маск любит, и это пугающе. Это пугающе вплетается в его мировоззрение. И, возможно, именно это станет самым худшим наследием Deus Ex".

В другом интервьют Гроссман говорил, что Маск "патологически не способен к честной самооценке" и скорее напоминает "вылепленного из штампов злодея".

Ранее сценарист Deus Ex рассказал, чем должна была закончиться история Адама Дженсена. Своими действиями Дженсен бы породил антагониста первой части Deus Ex.

Вас также могут заинтересовать новости: