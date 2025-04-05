Игру считают слишком нишевой и пока не спешат выделять финансирование.

Eidos Montreal пытается вернуть Deus Ex, студия уже некоторое время активно предлагала новую игру в серии различным издателям и внешним партнёрам.

Как сообщает Insider Gaming, Eidos регулярно представляла концепт новой игры, однако до реальных соглашений дело не дошло. Некоторые потенциальные партнёры сочли серию слишком нишевой, а другие просто не были готовы брать на себя финансовые риски, связанные с франшизой Deus Ex.

Подробности о самой игре не раскрываются, но известно, что она отличалась "обаянием и оригинальностью", при этом не совсем соответствуя ожиданиям от проекта под этим именем. При этом речь идёт не о том проекте, который находился в разработке два года до его отмены в 2024 году, новая идея была совершенно иной и не связана напрямую с недавними сокращениями.

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Ранее мы рассказывали, что создатель Dishonored Рафаэль Колантонио тоже не против вернуться к своей серии и сделать третью часть. У разработчика даже есть дизайн-документ Dishonored 3, но, как и в случае с Eidos, пока что никто не хочет брать на себя обязательства по изданию игры.

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