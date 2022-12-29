Ролик включает множество зрелищных моментов.

Украинская студия GSC Game World положила конец всем слухам о проблемах с разработкой и отсутствии рабочей сборки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разработчики опубликовали свежий геймплейный трейлер игры с демонстрацией основных аспектов. Ролик включает стрельбу, исследование Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, фрагменты и несколькими персонажами и прочее.

Видео начинается со сцены рукопашного сражения в каком-то центре управления. В этот момент хриплый закадровый голос говорит: "Иди ко мне". Затем зрителям показывают нарезку сцен из разных моментов прохождения. Несколько кадров включают перестрелки с использованием автомата и дробовика. Другие демонстрируют, как главный герой Скиф обнаруживает аномалии. Он бросает болты и применяет прибор под названием "Гилка".

Трейлер также показывает много новых и уже знакомых персонажей. Например, пользователям с другого ракурса дали взглянуть на группу сталкеров из первого геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2. Один из героев явно встречает протагониста в состоянии алкогольного опьянения, а другой – судя по всему, лидер какой-то религиозной общины.

Еще в ролике уделили внимание артефактам, сборку экипировки и сражению с мутантом. Правда, последний появляется в кадре лишь на мгновение. А что касается сюжетной завязки, то она будет связана с Ноосферой — информационным центром Земли. На это намекает закадровый голос в начале трейлера.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности