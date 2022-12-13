Все из-за того, что кадры из игры разместили в ролике, посвященном релизам в Xbox Game Pass.

Презентация The Game Awards 2022 оказалась богатой на анонсы и сюрпризы. Причем настолько, что большинство зрителей пропустили мимолетную демонстрацию полноценного геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World. Сейчас расскажем, как это произошло.

Microsoft на TGA 2022 не привезла своих игр. Однако в рамках мероприятия компания показала трейлер Xbox Game Pass. В ролике демонстрировались как проекты, которые уже вышли, так и будущие релизы.

И на отметке 1:20 видео зрителям внезапно показали две секунды полноценного геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Кадры явно взяты из рабочей сборки игры. Это подтверждает наличие элементов интерфейса. Вряд ли разработчики готовили бы постановочный фрагмент с полосками здоровья и выносливости, значком времени суток и радаром сверху.

На свежих кадрах демонстрируется, как главный герой Скиф бросает болт и обнаруживает впереди аномалию. Действие разворачивается посреди руин какого-то сооружения или тоннеля. Вдали виднеется вход в уцелевшую часть строения. При этом графически проект по-прежнему выглядит отменно.

Напомним, дебютный игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали в рамках Е3 2021. Однако тогда на кадрах отсутствовали элементы интерфейса, и многие пользователи назвали ролик "постановочным".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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