Однако это не так просто как звучит, отмечает Бен Хинчлифф.

Считается, что формула идеального сиквела - это взять прошлую игру и сделать её больше и лучше. Именно такого принципа придерживалась Rockstar при разработке GTA 5.

Ведущий дизайнер пятой части GTA Бен Хинчлифф дал интервью YouTube каналу GTA VI O'clock, где рассказал, что Rockstar проанализировала успех GTA 4 и решила, что следующая часть должна быть такой же, но больше:

"Внутреннее видение 5-й части заключалось в том, чтобы стать больше и лучшею. Всегда идти дальше, сделать ее более кинематографичной, заставить игрока чувствовать себя как в кино. В этом и заключалась цель - просто продвигать ее во всех областях."

Это не так просто, как звучит, вспоминает Хинчлифф. Grand Theft Auto 4 уже была просто огромным проектом, и перед командой встал непростой вопрос: а как расширить границы ещё дальше? "Детали машин, подвеска, как машина будет крениться на поворотах, как будут спускать шины. Множество мелочей - как сделать шины лучше, как заставить пешеходов реагировать лучше, как лучше рассказать историю?"

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Rockstar твёрдо решила, что главным элементом GTA 5 должны стать три главных героя. Ведь только так можно ещё больше расширить границы с главным героем: "Три персонажа - это тоже было очень важно, иметь персонажей, между которыми можно переключаться, чтобы мы могли попробовать получить несколько концовок и разные взаимодействия персонажей."

Ну что из этого вышло мы и так все знаем. Но как Rockstar собирается ещё дальше расширять GTA 6? Бен Хинчлифф уверен, что реализм и проработка новой Grand Theft Auto 6 просто поразит воображение игроков.

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