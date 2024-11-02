Бен Хинчлифф успел поработать над GTA 6 перед тем, как уйти из Rockstar в 2022 году.

Бывший разработчик GTA 6 Бен Хинчлифф уверен, что реализм и проработка игры поразит игроков и станет объектом обсуждений на долгие годы.

Бен Хинчлифф - настоящий ветеран Rockstar Games. Он работал над L.A Noire, GTA 5, Red Dead Redemption 2 и GTA 6.

Мнением разработчик поделился в интервью на YouTube канале GTAVIoclock. Хинчлифф рассказал, что хоть он и ушёл из Rockstar в мае 2022 года, он знает, как выглядит нынешняя версия игры, её сюжет и механики. Сравнивая билд, над которым работал он, и финальную версию, он поражён сколько изменений внесла Rockstar.

На вопрос, что больше всего поразит игроков в новой части GTA разработчик ответил, что с каждой новой игрой Rockstar движется к абсолютной реалистичности в своих проектах: "Достаточно взглянуть на то, как эволюционирует каждая игра Rockstar. Можно утверждать, что каждый элемент игры движется вперед в плане ощущения большей реалистичности, а люди ведут себя более реалистично. Думаю, это просто ошеломит людей."

Также Хинчлифф порассуждал о будущем игры после релиза. Он ожидает, что новая GTA, как и всегда, продастся огромным тиражом и станет предметом горячих обсуждений на долгие годы: "Как всегда, она будет продаваться огромными тиражами. Люди уже давно говорят о ней после GTA 5, и я очень хочу, чтобы люди поиграли в нее, потому что я думаю, что Rockstar снова подняла планку, как она всегда это делает."

Релиз GTA 6 назначен на осень 2025 года. На каких платформах пока неизвестно, но можно ожидать, что Rockstar пойдёт по уже привычному для них пути, выпустив игру сначала на консолях, а уже после на ПК, такой вариант развития событий косвенно подтвердил руководитель Take-Two Штраус Зельник.

Напомним, что ранее другой ветеран студии Оббе Вермей рассказал, что над GTA 6 работает 80% старожилов компании. Среди них арт-директор всех GTA, начиная с третьей части, и руководитель разработки Red Dead Redemption 2.

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