Энтузиаст использовал движок Unreal Engine 5.

Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition с обновленными тремя частями серии стал одним из главных разочарований 2021 года. Ремастеры были доверху набиты ошибками и местами выглядели хуже, чем оригиналы. При этом у культовых игр из серии GTA есть большой потенциал для улучшения, что доказал автор YouTube-канала 12th Hour. Он создал концепт GTA: San Andreas на Unreal Engine 5.

В свежем ролике блогер показал весь процесс разработки проекта. Энтузиаст обновил текстуры и модели, переработал освещение и растительность, а также с нуля нарисовал главного героя Си-Джея. Основное внимание 12th Hour уделил культовой улице Гроув-стрит, которая стала выглядеть, как локация из современных проектов.

Обычно фанатские творения не передают атмосферу и настроение первоисточников. Но 12th Hour смог приблизиться к оригиналу. Это заметно по моделям машин, интерьерам домов и детализации квартиры Си-Джея. Блогер переработал даже культовую сцену из вступления GTA: San Andreas. Единственными недочетами в творении энтузиаста можно назвать тряску камеры при передвижении и грубые анимации главного героя. Однако своей основной цели 12th Hour добился: он смог показать, как хотя бы примерно должен выглядеть качественный ремастер проекта.

Коротко о Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

В ремастерах почти каждый аспект визуальной составляющей был исполнен плохо. Это касается текстур, моделей, эффектов, растительности, освещения и прочего.

Обновленные версии также страдали от засилья багов. Некоторые из них ощутимо мешали проходить игры.

С момента запуска ремастеры получили патчи, которые устранили часть проблем. Например, они исправили дождь в San Andreas, из-за которого ничего не было видно.

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