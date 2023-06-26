Новый масштабный проект от энтузиастов.

Пользователи постоянно используют разнообразные игры со строительством, чтобы воссоздавать знаменитые объекты или сооружения. А иногда их проекты достигают значительно больших масштабов. К таковым относится творение посетителя форума Reddit под псевдонимом Zocom7. Он использовал градостроительный симулятор Cities: Skylines, чтобы реализовать в нем всю карту из Grand Theft Auto: San Andreas.

Оценить работу можно благодаря опубликованным фото. Проект Zocom7 рассчитан на более чем 170 тысяч жителей. Автор также заполнил карту трафиком на 76%. Он добавил метро, трамваи, троллейбусы, поезда и экскурсионные автобусы. Маршрутки, такси и почтовые грузовики не применялись, чтобы не перенасыщать движение на дорогах.

Отдельно автор рассказал, с какими проблемами пришлось столкнуться при реализации карты из GTA: San Andreas. Например, правильно расположить мост Золотые Ворота и мост через залив не удалось. Пришлось делать поправку на особенности градостроения в Cities: Skylines даже с применением модификации Move It.

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Однако в целом работа получилась очень детализированной. Узнаются общие очертания мира и районов, а все дома и улицы соответствуют первоисточнику. Есть даже знаменитая Гроув-стрит, где жил Си-Джей со своей бандой.

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В ремастерах почти каждый аспект визуальной составляющей был исполнен плохо. Это касается текстур, моделей, эффектов, растительности, освещения и прочего.

Обновленные версии также страдали от засилья багов. Некоторые из них ощутимо мешали проходить игры.

С момента запуска ремастеры получили патчи, которые устранили часть проблем. Например, они исправили дождь в San Andreas, из-за которого ничего не было видно.

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