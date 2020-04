The Last of Us Part II перенесли на неопределенный срок

Игра должна была выйти 29 мая.

Релиз приключенческого боевика The Last of Us Part II перенесен на неопределенный срок. Вместе с сиквелом хита студии Naughty Dog был отложен выход игры для шлемов виртуальной реальности Marvel's Iron Man VR.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания PlayStation.

"Sony Interactive Entertainment приняла непростое решение отложить старт The Last of Us Part II и Marvel's Iron Man VR на неопределенный срок. Мировой кризис не позволяет нам решить проблемы с логистикой и провести достойный старт этих игр для покупателей", – отметили в компании.

Вместе с тем, в PlayStation заявили, что задержек с другими играми не планируется. Однако компания будет держать игроков в курсе.

Трейлер The Last of Us Part II

Напомним, это уже не первый перенос одного из самых ожидаемых эксклюзивов PlayStation от студии Naughty Dog. Последний раз релиз игры переносили на 29 мая этого года.