На фоне пандемии коронавируса Steam поставил новый рекорд по количеству игроков онлайн

Болше всего людей играют в CS:GO, Dota 2 и PUBG.

Популярный онлайн-магазин игр и платформа для геймеров Steam наращивает активный онлайн на фоне пандемии коронавируса и введения карантина в ряду стран.

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Как сообщает DTF, 15 марта сервис установил новый рекорд по количеству игроков онлайн – в различные игры одновременно играли 19 миллионов 728 тысяч человек. Вероятно, что в ближайшее время сервис может достичь и 20 миллионов.

Отмечается, что новый рекорд был установлен сразу после того, как CS:GO впервые в истории достигла миллиона одновременных игроков. Днем 15 марта игра всё ещё лидирует в топе Steam — кроме неё в тройке располагаются Dota 2 и PUBG.

Ситуация в мире сказалась и на торговой площадке Steam, хотя и своеобразным образом. Так, жители многих крупных городов с развитием эпидемии стали массово скупать туалетную бумагу. На фоне этого платные смайлики с её изображением в сервисе стали дорожать.

Ранее сообщалось, что церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA Games Awards пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.