Dota Underlords вышла из бета-теста и подняла онлайн до 28 тысяч игроков

В последние месяцы игра потеряла большое количество пользователей.

Игра Dota Underlords спустя день после выхода из бета-тестирования сумела увеличить количество пользователей до 28 тысяч.

Согласно информации портала Steam Charts, такие показатели для Dota Underlords не являются рекордными. Лучше всего игра проявила себя на старте бета-теста летом 2019 года. К примеру, в июле пиковое количество игроков в онлайне превышало 111 тысяч. Однако за год средний онлайн Underlords уменьшился с 76 тысяч до 9,3 тысячи пользователей.

Трейлер Dota Underlords

Не все игроки остались довольны тем, как игра менялась в процессе бета-тестирования. На агрегаторе рецензий Metacritic у Dota Underlords всего 6 баллов. В Steam у игры 84% положительных отзывов на основе 78 тысяч рецензий. Однако и там встречаются пользователи, которые разочаровались в игре.

«Когда игра только вышла, я не мог оторваться от неё, но со временем, с каждым новым обновлением, игра начала становиться всё хуже и хуже. Да и собственно онлайн упал, не всем зашли эти обновы», - пишет пользователь под ником NooN.

«Игра никак не зависит от скилла, раздачи предметов и прочего. Все зависит от рандома, а именно от пула, который непонятно каким образом работает. Можно ставить героев невпопад, неправильно раздавать предметы, но, если тебе повезло, и пул на твоей стороне, ты выиграл», - отмечает mr_Ibriev.

«Игра быстро надоедает, нету баланса, а еще постоянно разработчики что-то меняют... Новым игрокам очень трудно», - отмечает 1ch1g0.

«Неплохая игра, чтобы почилить, к тому же и немного лора добавили к миру Dota. Конечно, игра зависит от рандома (почти полностью), но в любом случае, нужно думать, что и когда собирать, а также куда все это ставить», - говорит DemiKir_Mora.

«Постоянные обновы и ребалансы карт делают эту игру интересной. Сам же с автошахматами познакомился еще с мода на Доту», - пишет Eragon.

«Продукт был достоин вплоть до последнего обновления. Сейчас смотреть на него без слез очень сложно. Половину контента и механик вырезали. Все стало еще более случайным, чем было раньше», - жалуется Grass Killer.

«Испортили. В самом начале с удовольствием играл. А сейчас каких-то героев вспомогательных добавили. Не советую», - отмечает Escobart.

«Все супер, но проблема в боевом пропуске. Мне все равно что меня лишают части наград без доната. Но урезать огромную часть городских заданий лордов это перебор. Valve не понимает, что Artifact умер только из-за системы доната, которая убивала желание играть», - написал пользователь под ником ПоЛинО4кА 2009.

«Проблема стара как мир: хорошая задумка, но ужасная реализация. Изначально шахматы задумывались как чисто фановая кастомка. Поэтому ей можно было многое простить. Но когда по ней уже сделали отдельную игру с монетизацией и прочим... Может уже стоит задуматься над тем, чтобы исправлять косяки оригинала? Самая страшная проблема игры - рандом, по большей части связанный с пулом. Как этот пул работает?! Мне кажется не знает никто. Каким образом выдаются герои? Желанием левой пятки бога рандома?», - пишет Ereti40k.

Что такое Dota Underlords

Dota Underlords – это игра, основанная на Auto Chess, популярной модификации игры Dota 2 и представляет собой измененную версию шахмат. В одном матче одновременно принимают участие 8 пользователей. Каждый игрок должен выставлять на свою сторону шахматной доски различных героев вселенной Dota 2, каждый из которых обладает собственными характеристиками и способностями. Сражения в игре происходят в формате «1 на 1». Матч продолжается до тех пор, пока останется только один игрок.

Dota Underlords вышла из бета-теста 25 февраля. В магазине цифровой дистрибуции Steam ее можно скачать бесплатно.

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