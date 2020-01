Sony официально снизила цену на Playstation 4

Рекомендованная цена консоли PS4 составила 299 долларов.

Компания Sony официально снизила рекомендованную цену для консоли Playstation 4 Slim. Теперь PS4 Slim с накопителем на 1 ТБ обойдется покупателям в 299 долларов.

Таким образом японская компания готовится к завершению текущего поколения консолей. В честь этого Sony выпустила трейлер, в котором были продемонстрированы флагманские игры PS4. Среди них есть Death Stranding, Ghost of Tsushima, Days Gone, Marvelʼs Spider-Man, The Last of Us 2 и другие.

Вероятнее всего, свою новую консоль – Playstation 5, которая выйдет в конце этого года, компания продемонстрирует широкой публике уже в следующем месяце. Так как Sony отказалась принимать участие в выставке E3 2020, то свою новую приставку она может презентовать на мероприятии Playstation Experience 2020. Оно стартовало в Нью-Йорке 14 января и закончится 16 февраля. Ожидается, что по окончании выставки состоится конференция Playstation Meeting, на которой японская компания представит консоль Playstation 5. Именно так, в феврале 2013 года на Playstation Meeting была показана приставка PS4.