У Зеленского рассказали о планах сделать "Слугу народа" монопартией в будущей Раде

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил об ультимативной цели партии после победы на досрочных парламентских выборах.

"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве", - сказал Стефанчук в среду, 12 июня, отвечая на вопрос DW о возможных партнерах по коалиции после выборов, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Ранее в этот же день глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в помещении его администрации и обсудила с ним досрочные выборы в парламент.

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Согласно обнародованным 12 июня данным опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Слуга народа" набрала бы 47,5 процента голосов избирателей, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Кроме этой политсилы, 5-процентный барьер, по данным "Рейтинга", на досрочных выборах в парламент преодолели бы также "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 10,4 процента голосов, "Европейская солидарность" - 7,9 процента, "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,5 процента и партия "Голос" с 6,4 процента голосов.